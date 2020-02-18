Pininfarina Fuoriserie: luxury-велосипед в стиле 1930-х

Все мы знаем, что Pininfarina — итальянское бюро, специализирующееся на разработке дизайна авто и строительстве кузовов. Но фирма расширила горизонты: теперь на счету итальянцев и велосипед — Pininfarina Fuoriserie.

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Pininfarina Fuoriserie. Концепция 1930-х

Если американская компания Electra со своим Cafe Moto Go «копнула» 1960-е (подробности тут), то «макаронники» пошли еще дальше: замахнулись на 1930-е, и сделали это довольно изящно (как и все, что делают представители бренда).

Вот, например, внешний вид и в целом дизайн Pininfarina Fuoriserie. Даже название намекает: luxury-сегмент с уже привычным для такого рода вещей limited edition. В целом дизайн — прямая отсылка к 1930-м, которую изящно дополняет стальная хромированная рама.

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А руль, седло… Это прекрасно. К слову: идея и оформление не новы, так как аналогичная отделка использовалась в интерьерах Lancia Astura Bocca — автомобиля, разработанного Pininfarina в далеком 1936 году. Правда, в пику последней Pininfarina Fuoriserie лучше, потому что это велосипед, а не машина.

Pininfarina Fuoriserie — совершенство: потому что это велосипед, а не машина Источник: pinterest.com

Сердце велосипеда

Pininfarina Fuoriserie — элегантный симбиоз старых-добрых традиций и современной технологичности. А все благодаря тому, что это не просто велосипед, у него есть «сердце» — 250-ваттное колесо-электропривод Zehus Bike+. И это далеко не все из современных технологий, что итальянцы внедрили в этого зверя.

Данная модель относится к классу транспортных средств Pedelec. Это означает, когда райдер начинает крутить педали, интеллектуальная система электроники вычисляет необходимый уровень поддержки и оказывает помощь при езде, таким образом оптимизируя затрачиваемые усилия велосипедиста (да здравствует SkyNet искусственный интеллект).

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Еще велосипед оснастили системой LED-освещения мощностью 250 люмен и специальным разъемом для зарядки вечно разряжающегося iPhone мобильного телефона от аккумуляторных батарей. Среди элементов комплектации — дисковые тормоза Campagnolo Veloce, тормозные кабели Nokon Carl Stahl, шатуны BLB Pista Vera, алюминиевые колесные диски H Plus Son и усиленные кевларовые покрышки Panaracer Rimbo.

Pininfarina Fuoriserie имеет «сердце» — электропривод Zehus Bike+ Источник: pinterest.com

Pininfarina Fuoriserie. Цена и тираж

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И тут снова посыл отсылка в 1930-е. А именно: тираж — всего 30 моделей + символ года основания бренда, то есть 1930-й. Благо, хоть цена не завязана на этом уже магическом числе — €9 000. А вы готовы платить такую сумму за велосипед, который каждой деталью напоминает Cervelo S5 совершенство? Прежде, чем давать ответ, посмотрите следующий ролик: