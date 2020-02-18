HPC Typhoon Pro: безумный электробайк с системой питания мощностью 6000 Ватт

Про HPC Typhoon говорят, это вершина высокопроизводительной внедорожной мощи. Они явно не знают, что есть еще более крутой его вариант — HPC Typhoon PRO. Что за велосипед?
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HPC Typhoon Pro — дерт с электромотором. То есть байк, с которым жизнь райдера, в очередной раз карабкающегося на крутой холм с 20-килограммовым «якорем», превратит в малину.
Чем версия «Pro» лучше обычной:
- имеет сверхпрочное SD-колесо с нижним кронштейном, подходящим для головок класса BMX;
- передние звезды — Renthal;
- переходник для кольцевых профилей;
- «золотая» цепь KMC SL-10;
- приводная цепь RK Gold;
- задняя шина 26” шириной 4,0 дюйма в сочетании с передней шиной 27,5 дюйма;
- рулевая Cane Creek 110 Series;
- карбоновый вынос 35 мм Renthal integra;
- 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Magura MT7.
Вишенка на торте — передняя подвеска DVO Emerald 8” + задняя подвеска Jade 8”, которые производитель специально настраивает в соответствие весу счастливого обладателя HPC Typhoon Pro.
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Базовый «Тайфун» поставляется с внушительность системой питания мощностью 6000 Вт. Но байк можно прокачать: довести мощность до колоссальных 7000 Вт, с которыми повышаются максимальная скорость и крутящий момент велосипеда.
Подвеску HPC Typhoon Pro производитель настраивает в соответствие весу хозяина байка Источник: pinterest.com
Подвеску HPC Typhoon Pro производитель настраивает в соответствие весу хозяина байка
Источник: pinterest.com
HPC Typhoon Pro 6000 Вт (+ $ 0)
Мощность 6000 Вт — отличный выбор для тех, кто ищет систему питания с хорошей скоростью, крутящим моментом, повышением мощности на 1% и запасом хода 65 км.
HPC Typhoon Pro 7000 Вт (+ 1500 $)
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Система мощностью 7000 Вт оснащена усиленным двигателем, модернизированным контроллером и обновленной системой батарей. Данная система — абсолютно безумная сила подъема на гору (+2% к мощности), бешеный крутящий момент и небольшой прирост максимальной скорости + запас хода 145 км.
Каждую из модификаций дополнительно можно оснастить фонарями (+ $200 или $400) и системами ускоренной зарядки, топовая из которых = + $300.
HPC Typhoon Pro — электробайк с системой питания мощностью от 6000 Ватт Источник: pinterest.com
HPC Typhoon Pro — электробайк с системой питания мощностью от 6000 Ватт
Источник: pinterest.com
Цена HPC Typhoon Pro
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Прайс такой же безумный, как и сам велосипед — $11 500, и это в стоке. А ведь на официальном сайте производителя есть «конфигуратор», с которым «утяжелить ценник» можно еще на $4 950, что в сумме составит $16 450.
Нужно быть ну очень ленивым велогонщиком, чтобы променять «страдания» на велосипед с моторчиком стоимостью в 40% от не самой дорогой квартиры в Киеве.
Смотрим, что за машина:
HPC Typhoon Pro в работе:
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