HPC Typhoon Pro: безумный электробайк с системой питания мощностью 6000 Ватт

Про HPC Typhoon говорят, это вершина высокопроизводительной внедорожной мощи. Они явно не знают, что есть еще более крутой его вариант — HPC Typhoon PRO. Что за велосипед?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

HPC Typhoon Pro — дерт с электромотором. То есть байк, с которым жизнь райдера, в очередной раз карабкающегося на крутой холм с 20-килограммовым «якорем», превратит в малину.

Чем версия «Pro» лучше обычной:

имеет сверхпрочное SD-колесо с нижним кронштейном, подходящим для головок класса BMX;

передние звезды — Renthal ;

; переходник для кольцевых профилей;

«золотая» цепь KMC SL-10 ;

; приводная цепь RK Gold ;

; задняя шина 26” шириной 4,0 дюйма в сочетании с передней шиной 27,5 дюйма;

рулевая Cane Creek 110 Series ;

; карбоновый вынос 35 мм Renthal integra ;

; 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Magura MT7.

Вишенка на торте — передняя подвеска DVO Emerald 8” + задняя подвеска Jade 8”, которые производитель специально настраивает в соответствие весу счастливого обладателя HPC Typhoon Pro.

Читай также: Spinciti: шустрый электровелосипед весом 21 кг за $1500

Базовый «Тайфун» поставляется с внушительность системой питания мощностью 6000 Вт. Но байк можно прокачать: довести мощность до колоссальных 7000 Вт, с которыми повышаются максимальная скорость и крутящий момент велосипеда.

Подвеску HPC Typhoon Pro производитель настраивает в соответствие весу хозяина байка Источник: pinterest.com

HPC Typhoon Pro 6000 Вт (+ $ 0)

Мощность 6000 Вт — отличный выбор для тех, кто ищет систему питания с хорошей скоростью, крутящим моментом, повышением мощности на 1% и запасом хода 65 км.

HPC Typhoon Pro 7000 Вт (+ 1500 $)

Читай также: Peugeot eM01 FS PowerTube: электробайк с запасом хода 140 км

Система мощностью 7000 Вт оснащена усиленным двигателем, модернизированным контроллером и обновленной системой батарей. Данная система — абсолютно безумная сила подъема на гору (+2% к мощности), бешеный крутящий момент и небольшой прирост максимальной скорости + запас хода 145 км.

Каждую из модификаций дополнительно можно оснастить фонарями (+ $200 или $400) и системами ускоренной зарядки, топовая из которых = + $300.

HPC Typhoon Pro — электробайк с системой питания мощностью от 6000 Ватт Источник: pinterest.com

Цена HPC Typhoon Pro

Читай также: Bianchi e-SUV Rally 2020: совершенно новый электробайк культового бренда (ВИДЕО)

Прайс такой же безумный, как и сам велосипед — $11 500, и это в стоке. А ведь на официальном сайте производителя есть «конфигуратор», с которым «утяжелить ценник» можно еще на $4 950, что в сумме составит $16 450.

Нужно быть ну очень ленивым велогонщиком, чтобы променять «страдания» на велосипед с моторчиком стоимостью в 40% от не самой дорогой квартиры в Киеве.

Смотрим, что за машина:

HPC Typhoon Pro в работе: