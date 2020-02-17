Cafe Moto Go: технологичный ретро-байк для любителей стиля

Cafe Moto Go — электровелосипед, вдохновленный шустрыми кастомными каферейсерами 1960-х. Как и старшие братья по цеху, байк отличается уникальным стилем и мощным движком.
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Cafe Moto Go и каферейсеры. Предыстория
Все начиналось с 1960-х, когда автомобиль был роскошью для избранных, а бензин выдавали чуть ли не «по талонам». Вот тогда-то и пришла эра мотоциклов.
Британский каферейсер 1960-х. Шустрый, тихий, стильный и уникальный Источник: pinterest.com
Британский каферейсер 1960-х. Шустрый, тихий, стильный и уникальный
Источник: pinterest.com
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Люд приезжал на них в лондонское Ace Café: болтали о жизни, пили кофе… В общем, проводили досуг. По выходным на парковке кафешки собиралось не менее пары сотен байков, а когда отмечали какой-либо праздник — то и вся тысяча. Копы лезли из кожи вон, чтобы усмирить толпу разгулявшихся мотоциклистов… Но как они не старались, дорожка возле Ace Café все равно превращалась в гоночный трек.
Ace Cafe, возле которого собирались сотни каферейсеров Источник: pinterest.com
Ace Cafe, возле которого собирались сотни каферейсеров
Источник: pinterest.com
Под песни Элвиса Пресли и Эдди Кокрейна
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Популярнейший маршрут — круг от Ace Cafe по Северной кольцевой дороге до Хангер Лейн и обратно. Байкеры гоняли под хиты Элвиса Пресли и Эдди Кокрейна, задача — успеть до окончания песни. Ездить приходилось «на максималках», ибо композиции музыкантов — коротенькие, длились обычно не более двух минут. В особом почете были умельцы, разгонявшиеся на каферейсерах до 160 км/ч, что на жаргоне называлось «сделать тонну». Славные были времена…
Каферейсеры 1960-х. Байкеры, рокеры, бунтари... Источник: pinterest.com
Каферейсеры 1960-х. Байкеры, рокеры, бунтари...
Источник: pinterest.com
Но 1960-е медленно прощались, а с ними — и рок-культура мото-бунтаря… Но кое-что после кафересеров таки осталось. И это не только воспоминания, а и уникальный Cafe Moto Go. Что за велосипед?
Cafe Moto Go — технологический ретро-байк для любителей стиля
Это электробайк, созданный по образу и подобию каферейсеров 1960-х. Быстрый, плавный, стильный, уникальный, почти не ломающийся — все это про Cafe Moto Go.
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Рама велосипеда — алюминий в черном мате, сплав 6061-T6 + гидроформование (для прочности и легкости). Байк оснащен стилизованными крыльями и съемной подставкой, придающими образу еще больше тестостерона. Стильную «обертку» дополняет мощная «начинка». А что у него «под капотом»?
Быстрый, плавный, стильный, уникальный, почти не ломающийся Cafe Moto Go Источник: pinterest.com
Быстрый, плавный, стильный, уникальный, почти не ломающийся Cafe Moto Go
Источник: pinterest.com
«Тактико-технические» характеристики Cafe Moto Go
- Силовая установка — 350-ваттный Bosch Performance Speed.
- Батарея — съемная Bosch PowerTube на 500 Вт (вставляется в специальный резервуар, отлитый внутри трубы рамы).
- Шины — 26-дюймовые премиальные Vee Rubber Speedster шириной 2,8 дюйма.
- Тормоза — дисковые гидравлические Hayes Prime Sport с двухпальцевыми тормозными рычагами.
- Педали — Crank Brothers.
- Втулка — Enviolo Trekking 380%.
- Внутренняя проводка кабелей.
На борту Cafe Moto Go имеется компьютер Bosch Purion, выводящий на дисплей показатели:
- скорости;
- режима езды;
- запаса хода;
- расстояния поездки;
- общего расстояния;
- состояния заряда аккумулятора.
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Еще одна уникальная вещь на борту велосипеда — трансмиссия Gates Carbon Drive (позволяет не возиться с переключателем или грязной засаленной цепью) на ременном приводе (не растягивается, не требует смазки, работает бесшумно).
Максимальная скорость электробайка ограничена и составляет 25 км/ч. Но если его «расчиповать», то Cafe Moto Go разгонится до 70 км/ч.
«Расчипованный», Cafe Moto Go разгоняется до 70 км/ч Источник: pinterest.com
«Расчипованный», Cafe Moto Go разгоняется до 70 км/ч
Источник: pinterest.com
Приятные дополнения
Велосипед комплектуют седлом премиум-класса, грипсами, а также сумкой для инструментов. Все они — от Brooks + светодиодный фонарь Spanninga и задний светодиодный фонарь Supernova E3, а также кожаный брелок под ключ.
Бонусы покупателям Cafe Moto Go: седло, сумка для инструментов, фонари, кожаный брелок Источник: pinterest.com
Бонусы покупателям Cafe Moto Go: седло, сумка для инструментов, фонари, кожаный брелок
Источник: pinterest.com
Cafe Moto Go. Limited Edition
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Всего 200 моделей. Так что если в период велосипедного сезона 2020 хотите быть не только быстрым на одном из лучших аэро-шоссе 2020, но и стильным на уникальном электробайке родом из 1960-х, то поспешите. Прайсы стартуют от $6100.
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