Украина, вперед: компания из Тернополя презентовала электробайк Eleek Neo

В начале февраля в польском городе Жешув проходил экономический форум «Украина-Европа». Именно там Eleek (компания из Тернополя) показала свой уже шестой электробайк — Neo. Что за велосипед?

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Eleek Neo

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Это простенький электробайк с одной скоростью для езды по городу. Так что кассеты с десятком звезд да своей любимой Shimano Dura Ace на нем не ждите. Зато байк оснащен электромотором, который поможет с легкостью преодолевать любые горочки (даже холм на Тарасовской и «виражи» на Владимирском, киевляне в курсе). Мотора хватает на 50 км хода, разгоняется он до максимальных 35 км/ч (мчать такое расстояние с указанной скоростью — разве что на одном из лучших аэро-шоссе).

Eleek Neo — городской электровелосипед родом из Тернополя Источник: YouTube

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Eleek Neo весит 26 кг (с одним аккумулятором) и «на борт» принимает пассажиров весом до 150 кг. Продажи электровелосипеда стартовали 12 февраля 2020, ценник базовой модели — 23 000 гривен. А что, еще есть не базовая? Да. Eleek Atom.

Eleek Neo. Вес — 26 кг, стоимость — 23 000 грн Источник: YouTube

Eleek Atom

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Имеет два варианта: базовый и топовый. Максимальная скорость первого — 80 км/ч, второго — 100 км/ч. Запас хода при полном заряде — 300 км, среднее значение — 150 км. Мало того, разработчик заявляет, ресурс аккумулятора — 5 лет (в случае правильной эксплуатации). Цена данной модели — 84 200 грн. Ждем появления среди масс и гордимся достойным продуктом отечественного производства.