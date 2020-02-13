Лучшие аэро-велосипеды 2020: 5 моделей по версии BikeRadar (ВИДЕО)

Прошли времена, когда приходилось «скручиваться и терпеть», чтобы «ехать быстро». Ибо благодаря технологиям современные аэро-велосипеды «садят» в позу не только удобную, но и «аэро-оптимизированную». Что за байки?

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Рейтинг лучших аэро-велосипедов 2020 составлен на основе мнений и опыта редакторов BikeRadar. Байки знакомы до боли. Какой из них по душе вам?

1. Аэро-велосипед Cannondale SystemSix

Британские эксперты позиционируют этот аппарат как шоссейник и для горных восхождений (примеры таких мы разбирали тут), а не только «аэро-машину для плоскача». Инженеры и уж тем более менеджеры бренда с ними ой как согласны. «Cannondale SystemSix мы обдували под разными углами атаки, и поэтому зуб даем: каждый его миллиметр поможет прибавить в ваттах», — говорят американцы.

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Если более конкретно, то при скорости 48 км/ч велосипед помогает экономить 50 Вт, а при 60 км/ч — обещают все 100 Вт. Прелесть. Еще и выглядит красиво. В общем, придраться не к чему. Кроме цены…

Цена Cannondale SystemSix — от 77 000 грн ($3100).

2. Specialized Venge

Это не аэро-шоссе, а настоящая экспериментальная платформа: на нее поставили CeramicSpeed (подробности тут), на ней Петер Саган гонялся на Тур де Франс 2019 (подробности тут), ее «допилили» для WorldTour 2020 (подробности тут). Зачем совершенствовать то, что и так идеально? Цену лучше бы спустили…

Прайс Specialized Venge — от 119 000 грн ($4800)

3. Trek Madone

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Еще один легкий и быстрый аэро-велосипед, от которого без ума наши британские коллеги. Помимо улучшенных аэродинамических характеристик и «всесторонне оптимизированного» качества езды байк может похвастаться IsoSpeed — технологией гашения вибрации. Остальное — смотрите в видео.

Цена на Trek Madone стартует от 147 000 грн ($5999 согласно Google).

4. Giant Propel

Разработан для достижения максимальных результатов. Годится как для любителей, так и для профессионалов. В основе — усовершенствованный композитный материал и технология Aero System Shaping, смысл которой заключается в том, что каждая форма и угол трубы оптимизированы для минимального сопротивления воздушному потоку.

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«Пропелей» наштопали на любой вкус и цвет, что существенно влияет на цену. Самый скромно укомплектованный, нами обнаруженный в интернетах — с ценником 59 400 грн, то есть $2400 (новый). Но если целиться на б/у, то явно отыщете подешевле.

5. Cervelo S5

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Когда-то данный аэро-велосипед мы назвали байком, за которым будущее (подробности тут). А потом, когда Team Sunweb выкатили «червяки», на которых будут выступать WorldTour 2020, мы в этом убедились окончательно. Подробности про велосипед читайте тут + смотрите следующий ролик:

Цена Cervelo S5 — $5500 (в стоке / на официальном сайте производителя).