Shimano Dura Ace: эволюция топового переключателя скоростей бренда

Shimano Dura Ace — не просто самые крутые переключатели скоростей. Это символ перекидок уровня high end. Рассказываем, как данный групсет шел к вершине оборудования в шоссейном велоспорте.

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Первая группа Shimano Dura Ace. Год 1973

Первый «дюрейс» построили на 6-ти скоростях и сходу внедрили в шоссейные велогонки (для них, собственно, и разрабатывался). Откуда взяли название? От слов:

Duraluminuim — алюминий (из него изготавливались первые группы) + слово durable , что в переводе с английского означает прочный;

— алюминий (из него изготавливались первые группы) + слово , что в переводе с английского означает прочный; Ace в переводе — «туз»: еще один тонкий намек на статус групсета.

Первая Shimano Dura Ace. С нее все начиналось Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 10. Год 1976

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Группа, разработанная для гонок на треке. Имеет ряд прогрессивных технологических нововведений, среди которых имеются и слишком близко расположенные звенья цепи. Все было настолько серьезно, что даже родился миф, согласно которому японская федерация Кейрина запретила использование Shimano Dura Ace 10 в гонках. Виной всему — значительные преимущества системы.

Shimano Dura Ace 10. Создана для гонок на треке Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7100. Год 1977

Второе поколение группы с несколько измененными компонентами.

Shimano Dura Ace 7100. Второе поколение Shimano Dura Ace 10 Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace EX 7200. Год 1978

Все та же 6-скоростная система переключения передач, но с инновационным механизмом свободного хода.

Shimano Dura Ace EX 7200. С инновационным механизмом ободного хода Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace AX 7300. Год 1980

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В 1980-м «шиманы» догадались, что будущее за аэродинамикой. Поэтому оборудование Dura Ace AX 7300 уже разрабатывали с оглядкой в сторону минимального сопротивления воздуху. Данная группа — первая в истории бренда, протестированная в аэро-трубе. И буквы AX указывают именно на это.

Shimano Dura Ace AX 7300. Разработана с учетом аэродинамики Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7400 с индексной системой переключения (SIS). Год 1984

Первая группа бренда с индексной системой переключения передач (шаги переключения фиксированы). Сперва было 6 звезд, затем их количество увеличили до 7-ми, и даже 8-ми.

Dura Ace 7400 — первая Shimano с индексной системой переключения передач Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7400 Dual Control. Год 1990

Еще одна революция, в рамках которой манетки перекочевали с рамы на тормозные ручки. Это позволило гонщикам переключать скорости, не снимая рук с руля. Второе название системы — STI (полная интеграция Shimano).

Shimano Dura Ace 7400 Dual Control. Манетки перекочевали на тормозные ручки Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7700. Год 1996

Группа на 9 скоростей, мгновенно реагирующая на нажатие дуалов. Разрабатывалась в рамках философии «без нагрузки» с учетом данных, полученных на Джиро д’Италия 1996 года.

Shimano Dura Ace 7700. Создавалась с учетом данных Джиро д’Италия 1996 Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 25th Anniversary. Год 1998

Юбилейный экспонат, созданный в честь 25-летия Dura Ace.

Юбилейная Shimano Dura Ace 25th Anniversary Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7800. Год 2004

Первый 10-скоростной групсет, построенный для передачи максимальной мощности. На борту — инновационные технология HOLLOWTECH II и эргономичные ручки Dual Control.

Shimano Dura Ace 7800. Построена для передачи максимальной мощности Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7900. Год 2008

В основе — «эволюция совершенства», в рамках которой все компоненты группы были усовершенствованные с точки зрения дизайна и технологичности + уменьшение веса.

Shimano Dura Ace 7900 — усовершенствованная «78-я» Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 7970 Di2. Год 2009

Появляется технология Digital Integrated Intelligence, или Di2. Это первая группа Dura Ace с электронным переключением передач. Шоссейный и в целом мир велоспорта «на ушах».

Shimano Dura Ace 7970 Di2 — первая Dura Ace с электронным переключением Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace 9000. Год 2012

Полностью переработанная со всех точек зрения группа 11-ю скоростями. Доступна как механическая, так и электронная версии.

Shimano Dura Ace 9000 — полностью переработанная группа с 11-ю скоростями Источник: pinterest.com

Shimano Dura Ace R9100 / R915. Год 2016

Первый групсет с интегрированными гидравлическими тормозами. Коды:

R 9100 и R 9150 — для групп с ободными тормозами;

и — для групп с ободными тормозами; R9120 и R9170 — для групп с гидравлическими дисковыми тормозами.

Среди опций — шатуны FC-R9100P, где P обозначает Powermeter, то есть встроенный измеритель мощности.

Shimano Dura Ace R9100 / R915 — первая группа с дисковыми тормозами Источник: pinterest.com

Shimano — не единственный бренд, навсегда изменивший велоспорт. Кто и как еще повлиял на мир велогонок — читайте тут.