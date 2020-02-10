Тур Даун Андер 2020: топовые велосипеды гонки, на которых команды будут выступать весь год 2020 (часть II)

Продолжаем рассматривать мечты, а именно — велосипеды, на которых катались гонщики Тур Даун Андер 2020.

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Первая часть обзора велосипедов Тур Даун Андер 2020 опубликована тут. Сегодня — вторая, заключительная.

Team Ineos

Team Ineos — британская профессиональная шоссейная велокоманда. Была основана в 2009 году под названием Team Sky. Целью команды являлась победа в Тур де Франс в течение пяти лет. Базируется в городе Манчестер. Главным спонсором выступила британская телевещательная компания Sky News. Имеет лицензию UCI WorldTeam.

30 апреля 2019 года после смены главного спонсора команда стала называться Team Ineos.

В 2020 Team Ineos продолжает кататься на Pinarello Dogma F12 Источник: pelotonmagazine.com

А если точнее — Dogma F12 X-Light, облегченная версия классического F12 Источник: pelotonmagazine.com

EF Education First Pro Cycling

EF Education First Pro Cycling — американская профессиональная шоссейная велокоманда, созданная в 2007 году на базе команды TIAA-CREF. С 2008 года сотрудничает с производителем спутниковой навигационной техники Garmin. В том же году была получена лицензия для участия в соревнованиях UCI ProTour.

EF Education First Pro Cycling весь 2020 будут выступать на Cannondale SystemSix Источник: pelotonmagazine.com

Все велосипеды команды «сотканы по последнему писку аэро-моды» Источник: pelotonmagazine.com

Педали — Speedplay Zero Aero Источник: pelotonmagazine.com

Внимание уделили даже переключателям. Красиво и стильно Источник: pelotonmagazine.com

AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale — французская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI ProTour. Титульными спонсорами являются две французские компании — Ag2r Group и La Mondiale Group, что отражено в названии команды.

В сезоне 2020 AG2R La Mondiale выступают на Eddy Merckx. На фото — модель Ромена Барде Источник: pelotonmagazine.com

Колеса — Mavic, все еще на ободных тормозах Источник: pelotonmagazine.com

А еще AG2R La Mondiale — фанаты «золотой» цепи Источник: pelotonmagazine.com

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates — арабская профессиональная шоссейная велокоманда Мирового Тура UCI. На чем они откатали Тур Даун Андер 2020?

UAE Team Emirates сезон 2020 катают на Colnago. На фото — модель V3Rs Источник: pelotonmagazine.com

На Тур Даун Андер 2020 команда с собой привезла Concept aero bike Источник: pelotonmagazine.com

FDJ.fr

Groupama-FDJ — французская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1997 году. Комплектуется в основном французскими гонщиками. Финансируется одноименной французской национальной лотерейной компанией. С 2005 года имеет лицензию UCI WorldTour.

В году 2020 FDJ.fr выступает на Lapierre Xelius SL Источник: pelotonmagazine.com

Movistar Team

Movistar Team — испанская профессиональная шоссейная велосипедная команда. Была создана в 1980 году и выступала прежде под названиями Reynolds, Banesto, Illes Balears.

На фото — Canyon Aeroad CF SLX. В 2020 Movistar Team отказались от Campagnolo, перешли на SRAM Источник: pelotonmagazine.com

Mitchelton–Scott

Mitchelton–Scott — австралийская велокоманда, созданная перед сезоном 2012, на который она получила элитную лицензию UCI ProTeams.

Scott Addict RC команды Mitchelton–Scott для сезона 2020 Источник: pelotonmagazine.com

Lotto Soudal

Lotto Soudal — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1985 году и имеющая статус UCI WorldTeam.

Ridley команды Lotto Soudal полностью оснащены Campagnolo (группы и колеса). На фото — Ridley Helium SLX Томаса Де Гендта Источник: pelotonmagazine.com

Team Sunweb

Team Sunweb — немецкая профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2005.

Cervélo S5 Disc — аэро-конь Team Sunweb в 2020 Источник: pelotonmagazine.com

Обратите внимание на вынос и в целом конструкцию руля Источник: pelotonmagazine.com

Israel Cycling Academy (Israel Start-Up Nation)

Israel Start-Up Nation — израильская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI Professional Continental team.

Israel Start-Up Nation на Тур Даун Андер 2020 привезли Factor ONE Источник: pelotonmagazine.com

Нижняя труба рамы Factor ONE команды Israel Start-Up Nation. Что-то новенькое Источник: pelotonmagazine.com

Группа Dura-Ace. Оснащена шкивами CeramicSpeed Источник: pelotonmagazine.com

Dimension Data (NTT Pro Cycling)

NTT Pro Cycling — южноафриканская профессиональная шоссейная велокоманда, получившая профессиональную континентальную лицензию в 2013 году. С 2016 года имеет лицензию UCI WorldTour.

BMC Teammachine SLR01 Disc команды NTT Pro Cycling Источник: pelotonmagazine.com

И снова «золотая» цепь Источник: pelotonmagazine.com

CCC Team

CCC Team — польская профессиональная шоссейная велокоманда, всю жизнь катающаяся на Giant.

Giant TCR advanced SL команды CCC Team Источник: pelotonmagazine.com