Тур Даун Андер 2020: топовые велосипеды гонки, на которых команды будут выступать весь год 2020 (часть II)

Продолжаем рассматривать мечты, а именно — велосипеды, на которых катались гонщики Тур Даун Андер 2020.
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Первая часть обзора велосипедов Тур Даун Андер 2020 опубликована тут. Сегодня — вторая, заключительная.
Team Ineos
Team Ineos — британская профессиональная шоссейная велокоманда. Была основана в 2009 году под названием Team Sky. Целью команды являлась победа в Тур де Франс в течение пяти лет. Базируется в городе Манчестер. Главным спонсором выступила британская телевещательная компания Sky News. Имеет лицензию UCI WorldTeam.
30 апреля 2019 года после смены главного спонсора команда стала называться Team Ineos.
В 2020 Team Ineos продолжает кататься на Pinarello Dogma F12 Источник: pelotonmagazine.com
В 2020 Team Ineos продолжает кататься на Pinarello Dogma F12
Источник: pelotonmagazine.com
А если точнее — Dogma F12 X-Light, облегченная версия классического F12 Источник: pelotonmagazine.com
А если точнее — Dogma F12 X-Light, облегченная версия классического F12
Источник: pelotonmagazine.com
EF Education First Pro Cycling
EF Education First Pro Cycling — американская профессиональная шоссейная велокоманда, созданная в 2007 году на базе команды TIAA-CREF. С 2008 года сотрудничает с производителем спутниковой навигационной техники Garmin. В том же году была получена лицензия для участия в соревнованиях UCI ProTour.
EF Education First Pro Cycling весь 2020 будут выступать на Cannondale SystemSix Источник: pelotonmagazine.com
EF Education First Pro Cycling весь 2020 будут выступать на Cannondale SystemSix
Источник: pelotonmagazine.com
Все велосипеды команды «сотканы по последнему писку аэро-моды» Источник: pelotonmagazine.com
Все велосипеды команды «сотканы по последнему писку аэро-моды»
Источник: pelotonmagazine.com
Педали — Speedplay Zero Aero Источник: pelotonmagazine.com
Педали — Speedplay Zero Aero
Источник: pelotonmagazine.com
Внимание уделили даже переключателям. Красиво и стильно Источник: pelotonmagazine.com
Внимание уделили даже переключателям. Красиво и стильно
Источник: pelotonmagazine.com
AG2R La Mondiale
AG2R La Mondiale — французская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI ProTour. Титульными спонсорами являются две французские компании — Ag2r Group и La Mondiale Group, что отражено в названии команды.
В сезоне 2020 AG2R La Mondiale выступают на Eddy Merckx. На фото — модель Ромена Барде Источник: pelotonmagazine.com
В сезоне 2020 AG2R La Mondiale выступают на Eddy Merckx. На фото — модель Ромена Барде
Источник: pelotonmagazine.com
Колеса — Mavic, все еще на ободных тормозах Источник: pelotonmagazine.com
Колеса — Mavic, все еще на ободных тормозах
Источник: pelotonmagazine.com
А еще AG2R La Mondiale — фанаты «золотой» цепи Источник: pelotonmagazine.com
А еще AG2R La Mondiale — фанаты «золотой» цепи
Источник: pelotonmagazine.com
UAE Team Emirates
UAE Team Emirates — арабская профессиональная шоссейная велокоманда Мирового Тура UCI. На чем они откатали Тур Даун Андер 2020?
UAE Team Emirates сезон 2020 катают на Colnago. На фото — модель V3Rs Источник: pelotonmagazine.com
UAE Team Emirates сезон 2020 катают на Colnago. На фото — модель V3Rs
Источник: pelotonmagazine.com
На Тур Даун Андер 2020 команда с собой привезла Concept aero bike Источник: pelotonmagazine.com
На Тур Даун Андер 2020 команда с собой привезла Concept aero bike
Источник: pelotonmagazine.com
FDJ.fr
Groupama-FDJ — французская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1997 году. Комплектуется в основном французскими гонщиками. Финансируется одноименной французской национальной лотерейной компанией. С 2005 года имеет лицензию UCI WorldTour.
В году 2020 FDJ.fr выступает на Lapierre Xelius SL Источник: pelotonmagazine.com
В году 2020 FDJ.fr выступает на Lapierre Xelius SL
Источник: pelotonmagazine.com
Movistar Team
Movistar Team — испанская профессиональная шоссейная велосипедная команда. Была создана в 1980 году и выступала прежде под названиями Reynolds, Banesto, Illes Balears.
На фото — Canyon Aeroad CF SLX. В 2020 Movistar Team отказались от Campagnolo, перешли на SRAM Источник: pelotonmagazine.com
На фото — Canyon Aeroad CF SLX. В 2020 Movistar Team отказались от Campagnolo, перешли на SRAM
Источник: pelotonmagazine.com
Mitchelton–Scott
Mitchelton–Scott — австралийская велокоманда, созданная перед сезоном 2012, на который она получила элитную лицензию UCI ProTeams.
Scott Addict RC команды Mitchelton–Scott для сезона 2020 Источник: pelotonmagazine.com
Scott Addict RC команды Mitchelton–Scott для сезона 2020
Источник: pelotonmagazine.com
Lotto Soudal
Lotto Soudal — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1985 году и имеющая статус UCI WorldTeam.
Ridley команды Lotto Soudal полностью оснащены Campagnolo (группы и колеса). На фото — Ridley Helium SLX Томаса Де Гендта Источник: pelotonmagazine.com
Ridley команды Lotto Soudal полностью оснащены Campagnolo (группы и колеса). На фото — Ridley Helium SLX Томаса Де Гендта
Источник: pelotonmagazine.com
Team Sunweb
Team Sunweb — немецкая профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2005.
Cervélo S5 Disc — аэро-конь Team Sunweb в 2020 Источник: pelotonmagazine.com
Cervélo S5 Disc — аэро-конь Team Sunweb в 2020
Источник: pelotonmagazine.com
Обратите внимание на вынос и в целом конструкцию руля Источник: pelotonmagazine.com
Обратите внимание на вынос и в целом конструкцию руля
Источник: pelotonmagazine.com
Israel Cycling Academy (Israel Start-Up Nation)
Israel Start-Up Nation — израильская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI Professional Continental team.
Israel Start-Up Nation на Тур Даун Андер 2020 привезли Factor ONE Источник: pelotonmagazine.com
Israel Start-Up Nation на Тур Даун Андер 2020 привезли Factor ONE
Источник: pelotonmagazine.com
Нижняя труба рамы Factor ONE команды Israel Start-Up Nation. Что-то новенькое Источник: pelotonmagazine.com
Нижняя труба рамы Factor ONE команды Israel Start-Up Nation. Что-то новенькое
Источник: pelotonmagazine.com
Группа Dura-Ace. Оснащена шкивами CeramicSpeed Источник: pelotonmagazine.com
Группа Dura-Ace. Оснащена шкивами CeramicSpeed
Источник: pelotonmagazine.com
Dimension Data (NTT Pro Cycling)
NTT Pro Cycling — южноафриканская профессиональная шоссейная велокоманда, получившая профессиональную континентальную лицензию в 2013 году. С 2016 года имеет лицензию UCI WorldTour.
BMC Teammachine SLR01 Disc команды NTT Pro Cycling Источник: pelotonmagazine.com
BMC Teammachine SLR01 Disc команды NTT Pro Cycling
Источник: pelotonmagazine.com
И снова «золотая» цепь Источник: pelotonmagazine.com
И снова «золотая» цепь
Источник: pelotonmagazine.com
CCC Team
CCC Team — польская профессиональная шоссейная велокоманда, всю жизнь катающаяся на Giant.
Giant TCR advanced SL команды CCC Team Источник: pelotonmagazine.com
Giant TCR advanced SL команды CCC Team
Источник: pelotonmagazine.com
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