Обзоры

Тур Даун Андер 2020: топовые велосипеды гонки, на которых команды будут выступать весь год 2020 (часть II)

Продолжаем рассматривать мечты, а именно — велосипеды, на которых катались гонщики Тур Даун Андер 2020.

Первая часть обзора велосипедов Тур Даун Андер 2020 опубликована тут. Сегодня — вторая, заключительная.

Team Ineos

Team Ineos — британская профессиональная шоссейная велокоманда. Была основана в 2009 году под названием Team Sky. Целью команды являлась победа в Тур де Франс в течение пяти лет. Базируется в городе Манчестер. Главным спонсором выступила британская телевещательная компания Sky News. Имеет лицензию UCI WorldTeam.

30 апреля 2019 года после смены главного спонсора команда стала называться Team Ineos.

В 2020 Team Ineos продолжает кататься на Pinarello Dogma F12

В 2020 Team Ineos продолжает кататься на Pinarello Dogma F12

Источник: pelotonmagazine.com

А если точнее — Dogma F12 X-Light, облегченная версия классического F12

А если точнее — Dogma F12 X-Light, облегченная версия классического F12

Источник: pelotonmagazine.com

EF Education First Pro Cycling

EF Education First Pro Cycling — американская профессиональная шоссейная велокоманда, созданная в 2007 году на базе команды TIAA-CREF. С 2008 года сотрудничает с производителем спутниковой навигационной техники Garmin. В том же году была получена лицензия для участия в соревнованиях UCI ProTour.

EF Education First Pro Cycling весь 2020 будут выступать на Cannondale SystemSix

EF Education First Pro Cycling весь 2020 будут выступать на Cannondale SystemSix

Источник: pelotonmagazine.com

Все велосипеды команды «сотканы по последнему писку аэро-моды»

Все велосипеды команды «сотканы по последнему писку аэро-моды»

Источник: pelotonmagazine.com

Педали — Speedplay Zero Aero

Педали — Speedplay Zero Aero

Источник: pelotonmagazine.com

Внимание уделили даже переключателям. Красиво и стильно

Внимание уделили даже переключателям. Красиво и стильно

Источник: pelotonmagazine.com

AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale — французская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI ProTour. Титульными спонсорами являются две французские компании — Ag2r Group и La Mondiale Group, что отражено в названии команды.

В сезоне 2020 AG2R La Mondiale выступают на Eddy Merckx. На фото — модель Ромена Барде

В сезоне 2020 AG2R La Mondiale выступают на Eddy Merckx. На фото — модель Ромена Барде

Источник: pelotonmagazine.com

Колеса — Mavic, все еще на ободных тормозах

Колеса — Mavic, все еще на ободных тормозах

Источник: pelotonmagazine.com

А еще AG2R La Mondiale — фанаты «золотой» цепи

А еще AG2R La Mondiale — фанаты «золотой» цепи

Источник: pelotonmagazine.com

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates — арабская профессиональная шоссейная велокоманда Мирового Тура UCI. На чем они откатали Тур Даун Андер 2020?

UAE Team Emirates сезон 2020 катают на Colnago. На фото — модель V3Rs

UAE Team Emirates сезон 2020 катают на Colnago. На фото — модель V3Rs

Источник: pelotonmagazine.com

На Тур Даун Андер 2020 команда с собой привезла Concept aero bike

На Тур Даун Андер 2020 команда с собой привезла Concept aero bike

Источник: pelotonmagazine.com

FDJ.fr

Groupama-FDJ — французская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1997 году. Комплектуется в основном французскими гонщиками. Финансируется одноименной французской национальной лотерейной компанией. С 2005 года имеет лицензию UCI WorldTour.

В году 2020 FDJ.fr выступает на Lapierre Xelius SL

В году 2020 FDJ.fr выступает на Lapierre Xelius SL

Источник: pelotonmagazine.com

Movistar Team

Movistar Team — испанская профессиональная шоссейная велосипедная команда. Была создана в 1980 году и выступала прежде под названиями Reynolds, Banesto, Illes Balears.

На фото — Canyon Aeroad CF SLX. В 2020 Movistar Team отказались от Campagnolo, перешли на SRAM

На фото — Canyon Aeroad CF SLX. В 2020 Movistar Team отказались от Campagnolo, перешли на SRAM

Источник: pelotonmagazine.com

Mitchelton–Scott

Mitchelton–Scott — австралийская велокоманда, созданная перед сезоном 2012, на который она получила элитную лицензию UCI ProTeams.

Scott Addict RC команды Mitchelton–Scott для сезона 2020

Scott Addict RC команды Mitchelton–Scott для сезона 2020

Источник: pelotonmagazine.com

Lotto Soudal

Lotto Soudal — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1985 году и имеющая статус UCI WorldTeam.

Ridley команды Lotto Soudal полностью оснащены Campagnolo (группы и колеса). На фото — Ridley Helium SLX Томаса Де Гендта

Ridley команды Lotto Soudal полностью оснащены Campagnolo (группы и колеса). На фото — Ridley Helium SLX Томаса Де Гендта

Источник: pelotonmagazine.com

Team Sunweb

Team Sunweb — немецкая профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2005.

Cervélo S5 Disc — аэро-конь Team Sunweb в 2020

Cervélo S5 Disc — аэро-конь Team Sunweb в 2020

Источник: pelotonmagazine.com

Обратите внимание на вынос и в целом конструкцию руля

Обратите внимание на вынос и в целом конструкцию руля

Источник: pelotonmagazine.com

Israel Cycling Academy (Israel Start-Up Nation)

Israel Start-Up Nation — израильская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI Professional Continental team.

Israel Start-Up Nation на Тур Даун Андер 2020 привезли Factor ONE

Israel Start-Up Nation на Тур Даун Андер 2020 привезли Factor ONE

Источник: pelotonmagazine.com

Нижняя труба рамы Factor ONE команды Israel Start-Up Nation. Что-то новенькое

Нижняя труба рамы Factor ONE команды Israel Start-Up Nation. Что-то новенькое

Источник: pelotonmagazine.com

Группа Dura-Ace. Оснащена шкивами CeramicSpeed

Группа Dura-Ace. Оснащена шкивами CeramicSpeed

Источник: pelotonmagazine.com

Dimension Data (NTT Pro Cycling)

NTT Pro Cycling — южноафриканская профессиональная шоссейная велокоманда, получившая профессиональную континентальную лицензию в 2013 году. С 2016 года имеет лицензию UCI WorldTour.

BMC Teammachine SLR01 Disc команды NTT Pro Cycling

BMC Teammachine SLR01 Disc команды NTT Pro Cycling

Источник: pelotonmagazine.com

И снова «золотая» цепь

И снова «золотая» цепь

Источник: pelotonmagazine.com

CCC Team

CCC Team — польская профессиональная шоссейная велокоманда, всю жизнь катающаяся на Giant.

Giant TCR advanced SL команды CCC Team

Giant TCR advanced SL команды CCC Team

Источник: pelotonmagazine.com

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