Тур Даун Андер 2020: лучшие велосипеды первой шоссейной многодневки года

Тур Даун Андер — первая шоссейная многодневка 2020, проходила с 21 по 26 января в Австралии. На каких велосипедах там выступали?

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Тур Даун Андер всегда напоминает первый день в школе после летних каникул (и в 2020 Specialized этому особенно рады, подробности тут). Все рады видеть друг друга снова и обязательно наверстают упущенное через пару месяцев. И хотя многое остается более или менее неизменным, всегда появляются новые лица и команды для изучения + «старички» пытаются подать себя в новом свете. Но про них мы поговорим позже. А сегодня — про велосипеды WorldTour, на которых уже успели засветиться топовые команды на Тур Даун Андер 2020.

Trek-Segafredo

Американская профессиональная велокоманда Мирового Тура UCI, созданная в конце 2010 года.

Trek Madone Мадса Педерсена, чемпиона Дании 2017 года в групповой гонке. Custom Paint Источник: pelotonmagazine.com

Сомнений не возникает, кому принадлежит этот Trek Madone Источник: pelotonmagazine.com

Все или ничего Источник: pelotonmagazine.com

Стандартный велосипед команды Trek-Segafredo Источник: pelotonmagazine.com

Облегченный Trek Émonda команды Trek-Segafredo — для езды по горам Источник: pelotonmagazine.com

Astana Pro Team

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Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда, спонсируемая фондом «Самрук-Казына», холдингом по управлению государственным активами, и названная в честь столицы Астаны. Astana получила статус UCI ProTeam в год своего основания, 2007.

В этом сезоне Astana Pro Team выступает на Wilier Triestina Zero SLR. Custom Paint

Источник: pelotonmagazine.com

Одна из особенностей велосипеда — вынос, интегрированный в руль

Источник: pelotonmagazine.com

Системы переключения передач оснащены шкивами CeramicSpeed

Источник: pelotonmagazine.com

Bahrain–Merida Pro Cycling Team (Team Bahrain McLaren)

Бахрейнская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2017 году, в которую недавно позвали легендарного Марка Кавендиша (подробности тут).

Bahrain–Merida выступают на Merida Scultura, цвет которых — наследие Формулы-1 Источник: pelotonmagazine.com

Если присмотреться, дизайн окраса имеет много деталей Источник: pelotonmagazine.com

Внутри вилки — легкое голубое «прикосновение» Источник: pelotonmagazine.com

Bora–Hansgrohe

Немецкая профессиональная шоссейная велокоманда.

S-Works Venge. Практически копия прошлогодних «Венге» Bora–Hansgrohe Источник: pelotonmagazine.com

Deceuninck-Quick Step

Бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, имеющая статус UCI WorldTeam, управляемая менеджером Патриком Лефевром.

Deceuninck-Quick Step, как и Bora–Hansgrohe, выступают на тех же S-Works Venge Источник: pelotonmagazine.com

Единственное изменение — компьютеры Wahoo Источник: pelotonmagazine.com

Кастомный Specialized Allez Sprint Disc на алюминиевой раме, привезенный для участия в Schwalbe Classic criterium Источник: pelotonmagazine.com

Cofidis

Французская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда, основанная в 1997 году, тоже обладающая лицензией UCI ProTour.

В 2020 De Rosa возвращается на WorldTour, спонсируя Cofidis Источник: pelotonmagazine.com

Велосипед, принадлежащий Элиа Вивиани. Кастомный окрас SK Pininfarina Источник: pelotonmagazine.com

В этом году групсет Cofidis — Campagnolo Источник: pelotonmagazine.com

Jumbo-Visma

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Голландская профессиональная шоссейная велокоманда, ранее известная как Rabobank. Состоит из трех частей: ProTeam, континентальная, и велокросс. Для велосипедов используются рамы Bianchi, с компонентами Shimano.

Bianchi Oltre XR4. Трудно не узнать Источник: pelotonmagazine.com

Вы просите: а где Team Ineos, Movistar Team, Team Sunweb... А мы вам ответим: «Продолжение следует». Скоро опубликуем вторую часть. Оставайтесь с нами.