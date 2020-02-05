Велосипеды эндуро 2020: 17 лучших моделей по версии Enduro-mtb

Наверняка можно сказать одно: отрасль процветает, ибо такого широкого выбора да разнообразия велосипедов эндуро еще не было никогда.
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Enduro-mtb — немецкий сайт про горные байки и все, что с ними связано, в том числе и про велосипеды эндуро. Данный рейтинг эксперты составили еще в феврале 2019, а в текущем месяце данного года (февраль 2020) дополнили. И чем же? Давайте обо всем по порядку.
Что такое велосипеды эндуро?
Рынок горных велосипедов постоянно меняется, ибо сфера стремительно развивается. В итоге байки trail становятся все более «способными», в то время как велосипеды эндуро — более «эффективными». Традиционные параметры, такие как ход подвески или размер колеса, больше не являются единственными показателями предполагаемого применения велосипеда. Тем не менее, принципиальная разница между трейлами и эндуро существует, и для объяснения она относительно проста:
- trail — универсалы, отлично справляющиеся с ездой вверх и вниз по любому типу покрытия;
- enduro — велосипеды, еще более «способные» на спусках. Они берут на себя любые удары и позволяют с легкостью покорять какую-угодно местность. Даже самые сложные трассы для спуска не волнуют их.
Читай также: Напиться-покататься: 5 самых крутых трасс и гонок MTB весны 2020 + 1 грандиозный вело-ивент
По сравнению с трейлерами, «эндурики» значительно быстрее преодолевают трудности на пересеченной местности. И наоборот, на плавных, ровных трассах такие байки часто ощущаются как слишком большие и склонные к «съеданию» хода + могут «болтаться как собачьи уши». Подъемы не являются проблемой для эндуро-байков, но на таких в гору обычно не ездят / ездят вне соревнований / только для того, чтобы потом с нее (горы) спуститься.
Ну а теперь — к главному: какие велосипеды эндуро вошли в список лучших 2020?
Canyon Strive CFR 9.0 LTD
- Вес: 14,26 кг
- Цена: € 6,999
Canyon Strive CFR 9.0 LTD — € 6,999 Источник: enduro-mtb.com
Canyon Strive CFR 9.0 LTD — € 6,999
Источник: enduro-mtb.com
CUBE Stereo 170 SL 29
- Вес: 14,66 кг
- Цена: € 3,999
CUBE Stereo 170 SL 29 — € 3,999 Источник: enduro-mtb.com
CUBE Stereo 170 SL 29 — € 3,999
Источник: enduro-mtb.com
Giant Reign Advanced 29 0
- Вес: 13,52 кг
- Цена: € 8,499
Giant Reign Advanced 29 0 — € 8,499 Источник: enduro-mtb.com
Giant Reign Advanced 29 0 — € 8,499
Источник: enduro-mtb.com
Ibis Mojo HD5
- Вес: 13,84 кг
- Цена: € 8,498
Ibis Mojo HD5 — € 8,498 Источник: enduro-mtb.com
Ibis Mojo HD5 — € 8,498
Источник: enduro-mtb.com
Norco Sight C1 29
- Вес: 14,62 кг
- Цена: € 6,999
Norco Sight C1 29 — € 6,999 Источник: enduro-mtb.com
Norco Sight C1 29 — € 6,999
Источник: enduro-mtb.com
Nukeproof Mega 275C RS
- Вес: 14,54 кг
- Цена: € 5,299
Nukeproof Mega 275C RS — € 5,299 Источник: enduro-mtb.com
Nukeproof Mega 275C RS — € 5,299
Источник: enduro-mtb.com
Nukeproof Mega 290C Pro
- Вес: 14,84 кг
- Цена: € 4,299
Nukeproof Mega 290C Pro — € 4,299 Источник: enduro-mtb.com
Nukeproof Mega 290C Pro — € 4,299
Источник: enduro-mtb.com
Orbea Rallon M-LTD
- Вес: 14,04 кг
- Цена: € 7,381
Orbea Rallon M-LTD — € 7,381 Источник: enduro-mtb.com
Orbea Rallon M-LTD — € 7,381
Источник: enduro-mtb.com
Pole Stamina 180 LE
- Вес: 15,74 кг
- Цена: € 9,500
Pole Stamina 180 LE — € 9,500 Источник: enduro-mtb.com
Pole Stamina 180 LE — € 9,500
Источник: enduro-mtb.com
RAAW Madonna V2 FOX Factory Built
- Вес: 15,20 кг
- Цена: € 5,190
RAAW Madonna V2 FOX Factory Built — € 5,190 Источник: enduro-mtb.com
RAAW Madonna V2 FOX Factory Built — € 5,190
Источник: enduro-mtb.com
Rocky Mountain Slayer Carbon 90 29
- Вес: 15,20 кг
- Цена: € 8,600
Rocky Mountain Slayer Carbon 90 29 — € 8,600 Источник: enduro-mtb.com
Rocky Mountain Slayer Carbon 90 29 — € 8,600
Источник: enduro-mtb.com
Santa Cruz Megatower CC X01 Reserve
- Вес: 14,46 кг
- Цена: € 8,699
Santa Cruz Megatower CC X01 Reserve — € 8,699 Источник: enduro-mtb.com
Santa Cruz Megatower CC X01 Reserve — € 8,699
Источник: enduro-mtb.com
SCOTT Ransom 900 Tuned
- Вес: 13,42 кг
- Цена: € 7,599
SCOTT Ransom 900 Tuned — € 7,599 Источник: enduro-mtb.com
SCOTT Ransom 900 Tuned — € 7,599
Источник: enduro-mtb.com
Specialized S-Works Enduro 2020
- Вес: 14,66 кг
- Цена: € 10,999
Читай также: 5 лучших велосипедов mtb 2019 по версии Bicycling
Огромный байк с запасом хода подвески 170 мм. Создан для того, чтобы прекрасно ехать не только вниз, но и в гору. Ранее Bike&Me уже писали об этом звере. Читайте про него тут + смотрите следующий ролик, посвященный данной машине:
Trek Slash 9.9 X01 AXS
- Вес: 13,58 кг
- Цена: € 8,999
Trek Slash 9.9 X01 AXS — € 8,999 Источник: enduro-mtb.com
Trek Slash 9.9 X01 AXS — € 8,999
Источник: enduro-mtb.com
Yeti SB150 T2
- Вес: 14,56 кг
- Цена: € 8,490
Yeti SB150 T2 — € 8,490 Источник: enduro-mtb.com
Yeti SB150 T2 — € 8,490
Источник: enduro-mtb.com
YT CAPRA 29 CF Pro Race
- Вес: 14,52 кг
- Цена: € 5,299
YT CAPRA 29 CF Pro Race — € 5,299 Источник: enduro-mtb.com
YT CAPRA 29 CF Pro Race — € 5,299
Источник: enduro-mtb.com
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!