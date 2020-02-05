Велосипеды эндуро 2020: 17 лучших моделей по версии Enduro-mtb

Наверняка можно сказать одно: отрасль процветает, ибо такого широкого выбора да разнообразия велосипедов эндуро еще не было никогда.

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Enduro-mtb — немецкий сайт про горные байки и все, что с ними связано, в том числе и про велосипеды эндуро. Данный рейтинг эксперты составили еще в феврале 2019, а в текущем месяце данного года (февраль 2020) дополнили. И чем же? Давайте обо всем по порядку.

Что такое велосипеды эндуро?

Рынок горных велосипедов постоянно меняется, ибо сфера стремительно развивается. В итоге байки trail становятся все более «способными», в то время как велосипеды эндуро — более «эффективными». Традиционные параметры, такие как ход подвески или размер колеса, больше не являются единственными показателями предполагаемого применения велосипеда. Тем не менее, принципиальная разница между трейлами и эндуро существует, и для объяснения она относительно проста:

trail — универсалы, отлично справляющиеся с ездой вверх и вниз по любому типу покрытия;

— универсалы, отлично справляющиеся с ездой вверх и вниз по любому типу покрытия; enduro — велосипеды, еще более «способные» на спусках. Они берут на себя любые удары и позволяют с легкостью покорять какую-угодно местность. Даже самые сложные трассы для спуска не волнуют их.

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По сравнению с трейлерами, «эндурики» значительно быстрее преодолевают трудности на пересеченной местности. И наоборот, на плавных, ровных трассах такие байки часто ощущаются как слишком большие и склонные к «съеданию» хода + могут «болтаться как собачьи уши». Подъемы не являются проблемой для эндуро-байков, но на таких в гору обычно не ездят / ездят вне соревнований / только для того, чтобы потом с нее (горы) спуститься.

Ну а теперь — к главному: какие велосипеды эндуро вошли в список лучших 2020?

Canyon Strive CFR 9.0 LTD

Вес : 14,26 кг

: 14,26 кг Цена: € 6,999

Canyon Strive CFR 9.0 LTD — € 6,999 Источник: enduro-mtb.com

CUBE Stereo 170 SL 29

Вес : 14,66 кг

: 14,66 кг Цена: € 3,999

CUBE Stereo 170 SL 29 — € 3,999 Источник: enduro-mtb.com

Giant Reign Advanced 29 0

Вес : 13,52 кг

: 13,52 кг Цена: € 8,499

Giant Reign Advanced 29 0 — € 8,499 Источник: enduro-mtb.com

Ibis Mojo HD5

Вес : 13,84 кг

: 13,84 кг Цена: € 8,498

Ibis Mojo HD5 — € 8,498 Источник: enduro-mtb.com

Norco Sight C1 29

Вес : 14,62 кг

: 14,62 кг Цена: € 6,999

Norco Sight C1 29 — € 6,999 Источник: enduro-mtb.com

Nukeproof Mega 275C RS

Вес : 14,54 кг

: 14,54 кг Цена: € 5,299

Nukeproof Mega 275C RS — € 5,299 Источник: enduro-mtb.com

Nukeproof Mega 290C Pro

Вес : 14,84 кг

: 14,84 кг Цена: € 4,299

Nukeproof Mega 290C Pro — € 4,299 Источник: enduro-mtb.com

Orbea Rallon M-LTD

Вес : 14,04 кг

: 14,04 кг Цена: € 7,381

Orbea Rallon M-LTD — € 7,381 Источник: enduro-mtb.com

Pole Stamina 180 LE

Вес : 15,74 кг

: 15,74 кг Цена: € 9,500

Pole Stamina 180 LE — € 9,500 Источник: enduro-mtb.com

RAAW Madonna V2 FOX Factory Built

Вес : 15,20 кг

: 15,20 кг Цена: € 5,190

RAAW Madonna V2 FOX Factory Built — € 5,190 Источник: enduro-mtb.com

Rocky Mountain Slayer Carbon 90 29

Вес : 15,20 кг

: 15,20 кг Цена: € 8,600

Rocky Mountain Slayer Carbon 90 29 — € 8,600 Источник: enduro-mtb.com

Santa Cruz Megatower CC X01 Reserve

Вес : 14,46 кг

: 14,46 кг Цена: € 8,699

Santa Cruz Megatower CC X01 Reserve — € 8,699 Источник: enduro-mtb.com

SCOTT Ransom 900 Tuned

Вес : 13,42 кг

: 13,42 кг Цена: € 7,599

SCOTT Ransom 900 Tuned — € 7,599 Источник: enduro-mtb.com

Specialized S-Works Enduro 2020

Вес : 14,66 кг

: 14,66 кг Цена: € 10,999

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Огромный байк с запасом хода подвески 170 мм. Создан для того, чтобы прекрасно ехать не только вниз, но и в гору. Ранее Bike&Me уже писали об этом звере. Читайте про него тут + смотрите следующий ролик, посвященный данной машине:

Trek Slash 9.9 X01 AXS

Вес : 13,58 кг

: 13,58 кг Цена: € 8,999

Trek Slash 9.9 X01 AXS — € 8,999 Источник: enduro-mtb.com

Yeti SB150 T2

Вес : 14,56 кг

: 14,56 кг Цена: € 8,490

Yeti SB150 T2 — € 8,490 Источник: enduro-mtb.com

YT CAPRA 29 CF Pro Race

Вес : 14,52 кг

: 14,52 кг Цена: € 5,299

YT CAPRA 29 CF Pro Race — € 5,299 Источник: enduro-mtb.com