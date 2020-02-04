S-Works CruX: грейвел, на котором добыто серебро Чемпионата мира по велокроссу 2020

S-Works CruX — байк, на котором британец Том Пидкок заехал на подиум Чемпионата мира по велокроссу 2020. Чем хорош этот «Спеш»?

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Том Пидкоп приехал почти на минуту позже Матье Ван дер Пула, победителя Чемпионата мира по велокроссу 2020. «Меня это абсолютно устраивает. Скажу больше: я не думал, что буду таким сильным, — рассказал в интервью после гонки довольный британец. — Я знал этот трек, и условия заезда меня устраивали. И это было невероятно».

Чемпионат проходил в швейцарском Дюбендорфе, Ван дер Пул доминировал от старта и до финиша. А вот Пидкоку за звание второго самого сильного пришлось бороться со многими гонщиками, среди которых были довольно серьезные бельгийские соперники Тон Артс и Ваут Ван Арт.

«Я сегодня — второй в мире по велокроссу. Это нереально. Матье — один из лучших гонщиков в мире, и сегодня я был вторым после него. Это невероятно», — ликует Том Пидкок. А на каком байке соревновался британец?

S-Works CruX

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При создании данной машины «Спеши» решили не ограничиваться выпуском турингового велосипеда с клиренсом для более широкой резины. Инженеры хотели создать гоночный снаряд: быстрый, легкий, не ломающийся и не похожий на стандартные решения в сфере вело-строения для грейвел-гонок. В итоге — S-Works CruX. В чем его особенность?

S-Works CruX — байк, на котором Пидкок добыл серебро Чемпионата мира по велокроссу Источник: pinterest.com

1. Самые легкие детали навески

Пакет данных деталей включает:

сборный групсет из компонентов Shimano Dura -Ace и XTR ;

и ; легкие карбоновые аэро-колеса Roval CLX 50 clincher disc ;

; шатуны S-Works Power cranks со встроенным power-meter;

со встроенным power-meter; карбоновые руль и подседельный штырь в версии S-Works.

На S-Works CruX установлены шатуны S-Works Power cranks + power-meter Источник: pinterest.com

2. Технологичность рамы S-Works CruX

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Рама байка Тома Пидкока создана по технологии Rider-First Engineered™, опробованной на модели Specialized Tarmac. В основе — использование труб разных размеров и формы, благодаря чему вне зависимости от величины фрейм дает райдеру одинаковые ощущения жесткости и управляемости. А еще данная технология позволила ощутимо снизить вес рамы. Теперь S-Works CruX весит в районе 900 г для размера 56 см, а это (на минуточку) на целых 400 г легче, чем в предыдущем поколении рам.

Рама S-Works CruX создана по технологии Rider-First Engineered™ Источник: pinterest.com

3. Грязевые зазоры

Грязевые зазоры в перьях и вилке байка Пидкока составляют 8 мм (с покрышками 33 мм). Это позволяет использовать велосипед практически в любых болотах условиях.

Грязевые зазоры в перьях и вилке S-Works CruX — 8 мм (с покрышками 33 мм) Источник: pinterest.com

4. Особенности геометрии рамы S-Works CruX

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При создании байка учитывался тот факт, что в велокроссе райдерам приходится входить в резкие повороты и бегать через барьеры с рамой в руках (это важная часть соревнований, почему так — подробности тут). Именно поэтому рама CruX имеет широкую верхнюю трубу особой формы, благодаря чему байк удобно держать в руках или на плече во время забега. Управление благодаря низко опущенной каретке и острому углу рулевой точное и предсказуемое, особенно на низких скоростях в грязи (там это особенно важно).

S-Works CruX — грейвел, который удобно держать в руках / тащить на плечах Источник: pinterest.com