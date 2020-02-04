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S-Works CruX: грейвел, на котором добыто серебро Чемпионата мира по велокроссу 2020

S-Works CruX — байк, на котором британец Том Пидкок заехал на подиум Чемпионата мира по велокроссу 2020. Чем хорош этот «Спеш»?

Том Пидкоп приехал почти на минуту позже Матье Ван дер Пула, победителя Чемпионата мира по велокроссу 2020. «Меня это абсолютно устраивает. Скажу больше: я не думал, что буду таким сильным, — рассказал в интервью после гонки довольный британец. — Я знал этот трек, и условия заезда меня устраивали. И это было невероятно».

Чемпионат проходил в швейцарском Дюбендорфе, Ван дер Пул доминировал от старта и до финиша. А вот Пидкоку за звание второго самого сильного пришлось бороться со многими гонщиками, среди которых были довольно серьезные бельгийские соперники Тон Артс и Ваут Ван Арт.

«Я сегодня — второй в мире по велокроссу. Это нереально. Матье — один из лучших гонщиков в мире, и сегодня я был вторым после него. Это невероятно», — ликует Том Пидкок. А на каком байке соревновался британец?

S-Works CruX

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При создании данной машины «Спеши» решили не ограничиваться выпуском турингового велосипеда с клиренсом для более широкой резины. Инженеры хотели создать гоночный снаряд: быстрый, легкий, не ломающийся и не похожий на стандартные решения в сфере вело-строения для грейвел-гонок. В итоге — S-Works CruX. В чем его особенность?

S-Works CruX — байк, на котором Пидкок добыл серебро Чемпионата мира по велокроссу

S-Works CruX — байк, на котором Пидкок добыл серебро Чемпионата мира по велокроссу

Источник: pinterest.com

1. Самые легкие детали навески

Пакет данных деталей включает:

  • сборный групсет из компонентов Shimano Dura-Ace и XTR;
  • легкие карбоновые аэро-колеса Roval CLX 50 clincher disc;
  • шатуны S-Works Power cranks со встроенным power-meter;
  • карбоновые руль и подседельный штырь в версии S-Works.

На S-Works CruX установлены шатуны S-Works Power cranks + power-meter

На S-Works CruX установлены шатуны S-Works Power cranks + power-meter

Источник: pinterest.com

2. Технологичность рамы S-Works CruX

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Рама байка Тома Пидкока создана по технологии Rider-First Engineered, опробованной на модели Specialized Tarmac. В основе — использование труб разных размеров и формы, благодаря чему вне зависимости от величины фрейм дает райдеру одинаковые ощущения жесткости и управляемости. А еще данная технология позволила ощутимо снизить вес рамы. Теперь S-Works CruX весит в районе 900 г для размера 56 см, а это (на минуточку) на целых 400 г легче, чем в предыдущем поколении рам.

Рама S-Works CruX создана по технологии Rider-First Engineered™

Рама S-Works CruX создана по технологии Rider-First Engineered™

Источник: pinterest.com

3. Грязевые зазоры

Грязевые зазоры в перьях и вилке байка Пидкока составляют 8 мм (с покрышками 33 мм). Это позволяет использовать велосипед практически в любых болотах условиях.

Грязевые зазоры в перьях и вилке S-Works CruX — 8 мм (с покрышками 33 мм)

Грязевые зазоры в перьях и вилке S-Works CruX — 8 мм (с покрышками 33 мм)

Источник: pinterest.com

4. Особенности геометрии рамы S-Works CruX

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При создании байка учитывался тот факт, что в велокроссе райдерам приходится входить в резкие повороты и бегать через барьеры с рамой в руках (это важная часть соревнований, почему так — подробности тут). Именно поэтому рама CruX имеет широкую верхнюю трубу особой формы, благодаря чему байк удобно держать в руках или на плече во время забега. Управление благодаря низко опущенной каретке и острому углу рулевой точное и предсказуемое, особенно на низких скоростях в грязи (там это особенно важно).

S-Works CruX — грейвел, который удобно держать в руках / тащить на плечах

S-Works CruX — грейвел, который удобно держать в руках / тащить на плечах

Источник: pinterest.com

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