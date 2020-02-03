Jeep e-Bike: брутальный байк легендарного бренда

Отныне Jeep — не только крутые и мощные внедорожники, но и ничем не уступающие велосипеды. Вот только вместо ДВС у последних — электромотор. Что за зверь, этот Jeep e-Bike?

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Характеристики Jeep e-Bike

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Ширина колес велосипеда — 4,8 дюйма. Да это же настоящий фэтбайк! Да, все верно. Мало того, он еще и оснащен 750-ваттным электромотором! И, говорят, этот движок — QuietKat. Полная мощность агрегата достигает 1,6 кВт, а крутящий момент — 160 Нм, что для такого велосипеда (да и в целом любого велосипеда) — откровенно много. Специалисты утверждают, мощность силовой установки умышленно ограничена с помощью ПО, дабы на байке «никто не убился»... А жаль: могли бы таким велосипедом из сугробов машины вытаскивать…

Силовая установка Jeep e-Bike — 750-ваттный QuietKat Источник: pinterest.com

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Обуздать всю эту программно ограниченную мощь помогают сверхмощные 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Dorado. Подвеска — QuietKat Fire-Link. Вот и все, что на данный момент нам известно. Цена, вес, трансмиссия… — загадка.

Jeep e-Bike — электрический фэтбайк с запасом хода до 65 км Источник: pinterest.com

Jeep e-Bike. Видео

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2 февраля 2020 «Джипы» запустили рекламный ролик с Jeep Gladiator, в котором неожиданно снялся актер Билл Мюррей («День сурка», «Трудности перевода», «Охотники за привидениями», «Добровольцы поневоле» и т.д.). Примечательно: реклама получилась в виде мини-продолжения культового фильма «День сурка». И в ней появляется тот, ради кого все мы тут сегодня собрались, — Jeep e-Bike. Смотрите: