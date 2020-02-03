WTB Exposure 30: бескамерная шоссейная покрышка с невероятной шириной 30 мм

Что? Шоссейная покрышка шириной 30 мм? Да! И имя ей – WTB Exposure 30. Чем хороша?

WTB Exposure 30 тестировал Джек Луи, один из команды редакторов BikeRadar. Говорит, покрышка сочетает в себе простоту настройки, восхитительное качество езды, и даже хорошую проходимость по бездорожью. Но стоит недешево.

Плюсы : простота установки, износостойкость, плавность хода и хорошее сцепление — для «нежных» приключений на бездорожье.

: простота установки, износостойкость, плавность хода и хорошее сцепление — для «нежных» приключений на бездорожье. Минусы: некотрые гонщики жалуются на проблемы с негерметичностью боковых стенок покрышки. После установки, повторного накачивания и тест-драйва Джек подобного не заметил.

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«Искусное сочетание быстрого хода по асфальту и возможности езды по бездорожью мгновенно нашло отклик в моем сердце. Кажется, эпоха необходимости покупать несколько комплектов резины — для разных условий и стилей езды — близится к своей кончине», — утверждает Джек Луи.

WTB Exposure 30. Предыстория

Марка Exposure ранее покрывала серию покрышек шириной 30, 32 и 34 мм. Каждая из этих шин при увеличении размера обретала более агрессивный протектор.

В 2019 году в WTB пересмотрели политику наименования покрышек, и теперь название Exposure охватывает только две шины 700c: 30 и 36 мм (гладкие дорожные бескамерки).

32-миллиметровая версия ныне называется Expanse, а 34-миллиметровая — Byway. Последняя также доступна в размерах 40 и 44 мм.

На 36-миллиметровой покрышке в рамках тест-драйва Джек проехал 300+ км. А на WTB Exposure 30 — 2300 км. И спешить рассказать именно о последней (так она его приятно удивила).

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WTB Exposure 30 — «бескамерка» шириной 30 мм для езды по шоссе и бездорожью Источник: bikeradar.com

WTB Exposure 30. Сильные и слабые стороны

Начнем с веса. Каждая из покрышек весила 305 граммов. Для сравнения: Continental GP5000 шириной 32 мм — по 278 г. Многовато. А вот цена терпима: в рознице все покрышки WTB стоят £45,99 / €52,95 (по официальному курсу американского / австралийского доллара. WTB Exposure 30 — несколько дороже: €56,49. Согласно экспертам BikeRadar, даже при таком раскладе это нормальный прайс для бескамерной покрышки «средней дальности».

Простая настройка

«Я устанавливал покрышки на комплект колес Halo Devaura. Обе шины налезли относительно легко, не пришлось даже прибегать к помощи лопаток, — утверждает Джек. — Покрышки поставляются в свернутом виде, в катушке. Это оставило на них некоторые вмятины, но при накачке все разгладилось».

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Боковые стенки шин довольно тонкие. Это способствует их «восхитительно гибкому» качеству езды, но при первой накачке была обнаружена небольшая утечка. Благо, всего через несколько секунд это прекратилось и не вызвало никаких долговременных проблем (Джек использовал герметик Stans Race).

WTB Exposure 30. Цена — €56,49 Источник: bikeradar.com

Редактор катался на довольно ухабистой пересеченной местности. Говорит, в условиях такой езды (по крайне неподходящей местности) шины никак не пострадали. Небольшая заметка, которая порадует поклонников дисковых тормозов: тормозная колодка не пачкает боковые стенки покрышки. Не последнюю роль в этом сыграло блестящее и непористое покрытие резины.

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«Покрышка имеет довольно легкий протектор, но это никак не влияет на сцепление с дорогой. На них легко и уверенно входишь в повороты, чувствуешь стабильность и контроль. Я на WTB Exposure 30 в сумме прокатил 2300 км и скажу вам так: небольшой износ + пара порезов — все это на резине есть. Но за такое расстояние ни разу не прокололся, что для меня — откровенный шок», — удивляется Джек, а вместе с ним и мы.

Редактор говорит, умышленно выкатывал резину в самых неподходящих условиях, дабы ее «убить». Но покрышки с легкостью «отмахнулись» от всего, во что их пытались затолкать.

Финальный штрих: на последние 1000 км тест-драйвер под покрышку вставил камеру. Результат: помимо отсутствия проколов приятно удивил и ни на йоту не ухудшившийся накат. Мистика…

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WTB Exposure 30. С легкостью садится на колеса и принимает камеры Источник: bikeradar.com

Подводя итоги

WTB Exposure 30 поразили невероятным балансом, которого не удается достичь другим шинам: они легко садятся, хорошо едут, достаточно выносливы, справляются даже с дерзкими внедорожными ситуациями и крайне износостойкие.

«Они уверенно занимают одно из лидирующих мест в моем Gear of the Year 2019», — Джек Луи.

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