Ribble CGR AL: алюминиевый вездеход, способный промчаться по любым болотам

Редакторам BikeRadar удалось покататься на Ribble CGR AL — алюминиевом байке, впитавшем в себя лучшее от cross-country, gravel и road. Остались довольны, поспешили поделиться опытом с Bike&Me. Чем он им понравился?

Плюсы : отличные общие характеристики, варианты размеров колес и шин.

: отличные общие характеристики, варианты размеров колес и шин. Минусы: передает немного больше вибрации дороги, чем хотелось бы.

CGR расшифровывается как cross (с намеком на кросс-кантри), gravel (грейвел, он же велокросс), road (то есть шоссе). Уже само название намекает на то, что Ribble CGR AL — велосипед «всеядный», «вседорожник». Производитель данного чуда утверждает:

«Универсальность — хорошая вещь. Согласитесь, радует, когда велосипед справляется с большинством предложенных вариантов использования. Именно поэтому Ribble CGR мы выпускам на стальных, алюминиевых, титановых или углеродных рамах».

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Рамы — далеко не все, в чем заключается универсальность линейки. Также опциональны колесные комплекты 700c и 650c, покрышки, группы с передней одной или двумя звездами, и даже клиренс опционален (по крайней мере так указано на оф.сайте)… Похоже, байк в состоянии удовлетворить любые повседневные потребности многих гонщиков.

Вернемся к версии Ribble CGR AL. Что можно сказать конкретно об этой модели? Ответ на вопрос дает Робин Уилмотт, редактор BikeRadar, покатавшийся на данном байке.

Ribble CGR AL

Группа — Shimano 105 + гидравлические дисковые тормоза с роторами Tektro и колесная пара Mavic Allroad с шинами Continental, а также брызговики (благодаря им Робин даже остался сухим и чистым).

Ribble CGR AL «обут» в Continental Grand Prix 4 Season + щитки Источник: bikeradar.com

Рама. Гидроформинг придает термо-обработанным алюминиевым трубам (6061 T6) свой характер и производительность. Верхняя труба представляет собой перевернутый треугольник, в то время как нижняя труба имеет аналогичную ориентацию, но с более закругленной передней стороной.

Кабели входят в нижнюю трубу с разных сторон и выходят из рамы под кареткой. Также под нижней трубой имеются дополнительные крепления (для флягодержателя, насоса). Вилка — full carbon, чрезвычайно широкая, но «элегантно целеустремленная», с большим зазором и внутренней прокладкой тормозного шланга.

Вес Ribble CGR AL — 10,08 кг.

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Велосипед, на котором катался Робин, был «обут» в 28-миллиметровые Continental Grand Prix 4 Season, накачанные до значения 70psi (4,8 bar). «Даже при таком давлении ощущался уверенный контроль. И это при том, что катал по дорогам, на 99,9% покрытым грязью, — пишет Уилмотт. — Кстати, спасибо щиткам: без них выглядел бы как болотный ныряльщик».

Трансмиссия: 50/34 спереди и 11-32 сзади. Расчет великолепен + мощная тормозная гидравлика Shimano 105.

В стоке на Ribble CGR AL — Shimano 105 Источник: bikeradar.com

Седло в стоке — Prologo Kappa RS. Робин им остался крайне доволен. Единственное, что смутило, — вибрации. «Их оказалось гораздо больше, чем ожидал. Даже с Prologo. Если что — катался на раме в размере 56», — говорит редактор.

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В целом велосипед оказался довольно предсказуемым. А возможность менять колеса с 700c на 650c и обратно + возможность «играться» с шириной резины делают байк весьма адаптивным практически к любым условиям использования. Так что им останутся довольны все: от мала до велика.

«Это конь для многих дорог. Да, возможно, не самый лучший. Зато он честный и очень симпатичный», — подытоживает Робин Уилмотт.

Цена Ribble CGR AL — £1,524.00 (почти $2000).

Ribble CGR AL — £1,524.00 (почти $2000) Источник: bikeradar.com