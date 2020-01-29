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Specialized Sirrus X: обновленные байки для сити-комьютинга

Отныне «Спеши» — производитель не только спортивных байков, аксессуаров да компонентов, но и красивеньких Specialized Sirrus X. Что за велосипеды?

Все мы привыкли к тому, что Specialized выпускает «спортивные пушки» (например, Specialized S-Works Venge), а также не менее спортивные аксессуары да компоненты (не говоря уже об S-Works, научном подразделении бренда, занимающимся исследовательскими работами в сфере велостроения).

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Всю жизнь «Спеши» специализировались именно на спорте. Но на дворе новый век, и американцы приняли решение идти в ногу со временем, расширять горизонты, зарабатывать не только на велогонщиках, но и простых велосипедистах… Так и появилась обновленная линейка Specialized Sirrus X. Что нам о велосипеде нужно знать?

Specialized Sirrus X

  1. Пять новых моделей по цене от $714 до $2100.
  2. Рама — алюминиевый сплав А1 или карбон Fact 9r + вилка в зависимости от модели.
  3. Две модели Sirrus X оснащены подвеской Future Shock, аналогичной линейке Roubaix.
  4. Все велосипеды оснащены шинами большего объема 42с — для повышения универсальности.
  5. Каждый байк имеет упрощенный одноприводный аналог.
  6. Все рамы — с измененной геометрией, что делает Sirrus X короче и выше — для более удобной позы райдера при движении по изменяющейся местности.
  7. Каждый байк на раме и шинах имеет светоотражающие наклейки — для большей заметности на дороге.
  8. Specialized Sirrus X — велосипеды «унисекс», то есть на одном и том же байке может кататься и мужчина, и женщина.
  9. Седло Body Geometry Bridge, как и рама, — унисекс: годится для особи вне зависимости от гендерной принадлежности.

Sirrus X 2.0 $714

  • Рама из алюминиевого сплава А1, стальная вилка.
  • 8-ступенчатая трансмиссия Microshift.
  • Гидравлические тормоза Promax.

Sirrus X 2.0 — $714

Sirrus X 2.0 — $714

Источник: cyclingweekly.com

Sirrus X 3.0 — $910

  • Алюминиевые рама A1 и вилка.
  • 9-ти скоростная трансмиссия Microshift.
  • Гидравлические тормоза Tektro.

Sirrus X 3.0 — $910

Sirrus X 3.0 — $910

Источник: cyclingweekly.com

Sirrus X 4.0 $1300

  • Рама из алюминиевого сплава A1 SL, карбоновая вилка.
  • Подвеска Future Shock.
  • 10-скоростная трансмиссия Shimano Deore.
  • Гидравлические тормоза Shimano.

Sirrus X 4.0 — $1300

Sirrus X 4.0 — $1300

Источник: cyclingweekly.com

Sirrus X 5.0 $2100

  • Карбоновая рама и вилка Fact 9r.
  • Подвеска Future Shock.
  • 11-скоростная трансмиссия Shimano SLX.
  • Гидравлические тормоза Shimano.
  • Покрышки — tubeless ready.

Sirrus X 5.0 — $2100

Sirrus X 5.0 — $2100

Источник: cyclingweekly.com

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Также в серию планируется запуск Sirrus X 6.0 — с карбоновыми рамой и вилкой, подвеской Future Shock + главная отличительная черта — трансмиссия Shimano 105. Но о последнем менеджеры бренда пока молчат. Лишь слухи… Вероятно, ждут реакции общественности на «младших коллег по цеху». Мы тоже ждем. А еще вспоминаем про одного из первых сити-комьютеров от «Спеша» — Specialized Sirrus Alloy. Смотрите, что за машина:

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