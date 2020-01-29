Specialized Sirrus X: обновленные байки для сити-комьютинга

Отныне «Спеши» — производитель не только спортивных байков, аксессуаров да компонентов, но и красивеньких Specialized Sirrus X. Что за велосипеды?
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Все мы привыкли к тому, что Specialized выпускает «спортивные пушки» (например, Specialized S-Works Venge), а также не менее спортивные аксессуары да компоненты (не говоря уже об S-Works, научном подразделении бренда, занимающимся исследовательскими работами в сфере велостроения).
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Всю жизнь «Спеши» специализировались именно на спорте. Но на дворе новый век, и американцы приняли решение идти в ногу со временем, расширять горизонты, зарабатывать не только на велогонщиках, но и простых велосипедистах… Так и появилась обновленная линейка Specialized Sirrus X. Что нам о велосипеде нужно знать?
Specialized Sirrus X
- Пять новых моделей по цене от $714 до $2100.
- Рама — алюминиевый сплав А1 или карбон Fact 9r + вилка в зависимости от модели.
- Две модели Sirrus X оснащены подвеской Future Shock, аналогичной линейке Roubaix.
- Все велосипеды оснащены шинами большего объема 42с — для повышения универсальности.
- Каждый байк имеет упрощенный одноприводный аналог.
- Все рамы — с измененной геометрией, что делает Sirrus X короче и выше — для более удобной позы райдера при движении по изменяющейся местности.
- Каждый байк на раме и шинах имеет светоотражающие наклейки — для большей заметности на дороге.
- Specialized Sirrus X — велосипеды «унисекс», то есть на одном и том же байке может кататься и мужчина, и женщина.
- Седло Body Geometry Bridge, как и рама, — унисекс: годится для особи вне зависимости от гендерной принадлежности.
Sirrus X 2.0 — $714
- Рама из алюминиевого сплава А1, стальная вилка.
- 8-ступенчатая трансмиссия Microshift.
- Гидравлические тормоза Promax.
Sirrus X 2.0 — $714 Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 2.0 — $714
Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 3.0 — $910
- Алюминиевые рама A1 и вилка.
- 9-ти скоростная трансмиссия Microshift.
- Гидравлические тормоза Tektro.
Sirrus X 3.0 — $910 Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 3.0 — $910
Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 4.0 — $1300
- Рама из алюминиевого сплава A1 SL, карбоновая вилка.
- Подвеска Future Shock.
- 10-скоростная трансмиссия Shimano Deore.
- Гидравлические тормоза Shimano.
Sirrus X 4.0 — $1300 Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 4.0 — $1300
Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 5.0 — $2100
- Карбоновая рама и вилка Fact 9r.
- Подвеска Future Shock.
- 11-скоростная трансмиссия Shimano SLX.
- Гидравлические тормоза Shimano.
- Покрышки — tubeless ready.
Sirrus X 5.0 — $2100 Источник: cyclingweekly.com
Sirrus X 5.0 — $2100
Источник: cyclingweekly.com
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Также в серию планируется запуск Sirrus X 6.0 — с карбоновыми рамой и вилкой, подвеской Future Shock + главная отличительная черта — трансмиссия Shimano 105. Но о последнем менеджеры бренда пока молчат. Лишь слухи… Вероятно, ждут реакции общественности на «младших коллег по цеху». Мы тоже ждем. А еще вспоминаем про одного из первых сити-комьютеров от «Спеша» — Specialized Sirrus Alloy. Смотрите, что за машина:
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