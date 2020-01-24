Strade от Parcours: широченные аэро-колеса 28 мм, которые обгонят 23 мм

Не успели мы перейти с 23 на 25 мм, как инженеры бренда Parcours уже построили 28-миллиметровые колеса на «бескамерках», которые (по их словам) обгонят любые 23 мм.

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Раньше было принято считать: чем уже покрышка, тем быстрее накат, тем шустрее будет ехать велосипедист, тем большую мощность он вырабатывает. Особенно такие тонкие покрышки ставились на аэро-колеса (для гонок с раздельным стартом и триатлона). Но мир меняется. А с ним — и ширина покрышек. Это доказывают велосипедные колеса Strade от Parcours.

Велосипедные колеса Strade от Parcours, установленные на велосипед Flanders Источник: pinterest.com

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Вилсет был разработан в рамках тесного сотрудничества с учеными из Университета Ноттингем Трент (Nottingham Trent University). После — протестирован в аэро-трубе A2 в Северной Каролине. Результат: Strade оказались быстрее старшего брата по цеху — колес Passista (оба вилсета были «обуты в резину» Continental GP 5000 TL 25 и 28 мм).

Также колеса сравнили с базовыми Fulcrum Racing 5s. В итоге на промежутке длиной в 40 км при скорости 50 км/ч и давлении 80psi в шинах Strade обогнали конкурента на целых 58 секунд! При использовании шин 25 мм — на 56 секунд (это больше, чем Passista на тех же 25 мм — 54 секунды / Passista на 28 мм — 37 секунд).

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Инженерами было подмечено: при повороте средний угол на переднем колесе был постоянно выше — из-за воздействия воздушного потока на велосипедиста (на его ноги, ступни, педали). Эксперты выяснили: чем больше поток воздуха отклоняется от колеса, особенно при больших углах поворота (например, при боковом ветре), тем больше нестабильность создается. Как с этим быть?

Решение нашли: разработали широкий U-образный обод для переднего колеса с глубиной 49 мм и внешней шириной 32 мм. Сзади — V-образный обод глубиной 54 мм и внешней шириной 30,5 мм. По мнению инженеров, это идеальный вариант для уменьшения углов воздушной атаки.

Опять же, был проведен сравнительный тест. На этот раз Strade соревновались и с 40-мм Parcours Grimpeur. В итоге новинка показала большую устойчивость, в том числе и при боковом ветре.

Технические характеристики Strade

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Ободья Strade поставляются с точными механически обработанными втулками из легированной стали собственной марки, оснащенными высококачественными картриджными подшипниками EZO. Они имеют внутреннюю ширину обода 22,5 мм и используют диск Centrelock. Спицы — от Sapim и являются аэро-моделью CX-Ray, с 24-мя крестообразными узорами спереди и сзади.

Вилсет весит 1520 г (690 г переднее и 830 г заднее) и стоит $1300. В сравнении с конкурентами цена вменяема. В этом же классе — дисковые RC50 компании Cero стоимостью те же $1300 с весом 1471 г, или аэро-дисковые Hunt 50 за $1100 в весе 1487 г.

Strade от Parcours. $1300 — и они ваши Источник: pinterest.com