Festka Spectre Porcelain: шоссейный велосипед из 24-каратного золота за $35 000

Велосипеды чешского бренда Festka всегда отличались уникальной отделкой рам. И его новое творение — Festka Spectre Porcelain — очередное тому доказательство. Что за велосипед?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Festka Spectre Porcelain был создан для коллекционера велосипедов из Бангкока, любителя винтажного фарфора. Чтобы угодить заказчику, бренду пришлось сотрудничать с чешским художником Михалом Бачаком (Michal Bačák). В итоге получилась отделка, которой доселе мир не видал.

Festka Spectre Porcelain — кастомный велосипед, созданный для коллекционера из Бангкока Источник: cyclingtips.com

Читай также: Из крокодила и золота: 10 самых дорогих велосипедов

Михал вручную расписал раму, имитируя старинный фамильный узор на фарфоре. Но в отличие от хрупкого фарфора Festka Spectre Porcelain можно использовать в более жестких условиях (не ставить его под стекло, велосипед же!).

Отделка рамы Spectre Porcelain — имитация старинного фамильного узора на фарфоре Источник: cyclingtips.com

Читай также: Велосипед из 24-каратного золота за астрономические $541 000

Большинство мазков кистью выполнены светло-голубой краской, но есть и детали из 24-каратного золота. По словам менеджеров бренда, на создание данного шоссейника ушло 134 месяца. «Каждый компонент, каждую деталь мы тщательно продумывали и согласовывали с клиентом», — говорят в Festka.

Отделка выноса руля Festka Spectre Porcelain — тоже ручная работа Источник: cyclingtips.com

Читай также: С золотом и стразами: шоссейный велосипед Cervelo за $60 000

«На борту» — SRAM Red AXS eTap 2 x 12 с интегрированным измерителем мощности Quarq. Но клиент пожелал, чтобы велосипед был «первозданно чист», без логотипов и символики комплектующих. Поэтому на байке надписей SRAM не сыскать. Разве что надпись «red» на шатунах, и то это ручная работа инженеров Festka.

Групсет Festka Spectre Porcelain — SRAM Red AXS eTap 2 x 12 Источник: cyclingtips.com

Вручную окрашенные карбоновые штоки и седло, керамические подшипники (в колесах Lightweight Fernweg), облегченная конструкция тормозов и рулевая от Chris King + вручную разрисованный вынос — все это про уникальный Festka Spectre Porcelain.

Читай также: Велосипедные колеса за $8 000: они что, из золота?

«У меня много кастомных велосипедов. Но только теперь я понимаю, что на самом деле означает кастом. Festka превзошли все мои ожидания», — Суратчай Ченяваний (Suratchaj Chenyavanij), владелец велосипеда.

Смотрим, как рождалось совершенство, как Михал Бачак разрисовывал раму Festka Spectre Porcelain. И восхищаемся.