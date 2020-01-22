Specialized Venge, на которых Deceuninck-Quick Step выступят на WorldTour 2020

Главное изменение в велосипедах бельгийской команды Deceuninck-Quick Step на WorldTour 2020 коснулось колес, покрышек в частности. Кажется, гонщиков окончательно пересаживают на «бескамерки».
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Как и в случае с Team Sunweb, особых изменений в рамах (и в целом велосипедах) Deceuninck-Quick Step на WorldTour 2020 не наблюдается. А вот насчет покрышек… В данный момент команда катается на бескамерных Specialized RapidAir (что за резина — читайте тут) + соответствующие ободья. Хотя, могут кататься и на трубках.
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Менеджеры Deceuninck-Quick Step заявляют, в будущем планируют полностью пересадить велогонщиков на бескамерные покрышки. Почему пока лишь планируют? «Посмотрим, как покажет себя технология в начале сезона, — говорят в Deceuninck-Quick Step. — Specialized постоянно совершенствуют свои технологии, в том числе шины и диски, посему велики шансы того, что в 2021 команда полностью перейдет на «бескамерки». Если не раньше. Такой прогрессивных ход не удивителен, ведь благодаря Specialized именно мы первыми в WorldTour перешли на дисковые тормоза».
В 2020 Deceuninck-Quick Step окончательно пересаживают на Specialized RapidAir Источник: cyclingtips.com
В 2020 Deceuninck-Quick Step окончательно пересаживают на Specialized RapidAir
Источник: cyclingtips.com
Как неожиданно в 2019 на велосипедах команды появились велокомпьютеры Bryton, точно так же в 2020 — Wahoo, собирающие данные с power-метров Shimano Dura-Ace.
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В остальном на велосипедах Deceuninck-Quick Step — классика: группы Shimano Dura-Ace Di2, колеса Roval. На моделях S-Works Venge все компоненты кокпита — от Specialized, модель Specialized Tarmac — с комплектующими от PRO.
- На фото ниже — модель Сэма Беннетта.
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