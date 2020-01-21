Canyon Ultimate CF SLX и Canyon Aeroad CF SLX: велосипеды Movistar Team на WorldTour 2020

Продолжаем рассматривать велосипеды, на которых команды ПроТура будут выступать в 2020. Сегодня под прицелом — испанская Movistar Team и их велосипеды марки Canyon.

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Слухи о том, что в 2020 Movistar Team перейдет на компоненты SRAM, подтвердились. И это самая масштабная смена оборудования за последние годы существования команды.

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Канули в Лету ободные тормоза и группы Campagnolo EPS, их заменили группы и дисковые тормоза SRAM Red eTap AXS + колеса Zipp и измерители мощности Quarq. Выбор колес, без сомнения, будет зависеть от конкретной гонки, но многие велосипеды на Tour Down Under оснастили дисками Zipp 454 NSW Disc Tubular.

Tour Down Under — велогонка, которая проходит с 21 по 26 января 2020 года в Аделаиде, Южная Австралия. Это будет 22-я гонка Tour Down Under и первая гонка UCI World Tour 2020 года.

Командные велосипеды, которые удалось заснять, оснащены передними звездами с расчетом 50 / 37t и кассетами 10-28t.

В 2020 Movistar Team полностью перешли на группу SRAM Источник: cyclingtips.com

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Fizik продолжают спонсировать команду седлами и велотуфлями. Но и тут не без изменений: теперь велогонщики будут сидеть на новом Adaptive 3D, напечатанном на 3D-принтере. Некоторые злые языки сравнивают его с седлом Mirror 3D марки Specialized. Мол, «слизали». Так ли это на самом деле — все равно нам никто не скажет.

Fizik Adaptive 3D — седла, на которых Movistar Team будут сидеть весь сезон 2020 Источник: cyclingtips.com

А вот что что не изменилось у команды Movistar Team, так это рамы. Испанцы и дальше будут выступать на Canyon Ultimate CF SLX и Canyon Aeroad CF SLX. Правда, теперь это версии с дисковыми тормозами.

К слову: именно сегодня, 21 января 2020, и именно на этих байках Movistar Team «вкатываются» в первый этап Tour Down Under в Аделаиде. Пожелаем им скорости, выносливости, и побед!

Как думаете, на каких велосипедах будут гоняться Team Ineos и Team Sunweb? Не думайте — читайте: тут и тут.