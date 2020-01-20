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Это Cervelo: велосипеды Team Sunweb на WorldTour 2020

В велопарке немецкой профессиональной шоссейной велокоманды Team Sunweb на WorldTour 2020 будут стоять Cervelo S5 и Cervelo R5, доукомплектованные дисковыми тормозами.

Cervelo R5 — легкий универсал, который решили оснастить более надежными тормозами (в стоке «эр-пятый» — на v-brake). Bike&Me уже писали про эту машину. Почитать про нее можно тут и посмотреть видео:

Что же касается Cervelo S5, этот велосипед Team Sunweb будут использовать в качестве аэробайка. Между прочим, данный экспонат продолжает держать лидерство в чарте велосипедов с самой необычной рулевой, которую UCI таки допускают к соревнованиям.

Главная особенность Cervelo S5 Team Sunweb на WorldTour 2020 — необычная рулевая

Главная особенность Cervelo S5 Team Sunweb на WorldTour 2020 — необычная рулевая

Источник: cyclingtips.com

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Еще одна особенность Cervelo S5 заключается в оригинальной системе Focus RAT, разработанной специально для гонок и созданной с целью быстрой замены колес. В основе — ось с рычагом, который нужно повернуть на 90° — и колесо «освобождается». Смотрите, как это выглядит и работает:

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Официальный партнер Team Sunweb на WorldTour 2020 — Shimano. Все Cervelo команды будут оснащены комплектами групп Dura-Ace Di2, измерителями мощности Dura-Ace и колесами на трубках Shimano. Кокпиты для Cervelo S5 — собственная разработка канадского бренда (Cervelo — Канада). Работу над комплектующими R5 доверили бренду PRO.

Кокпит Cervelo S5. Собственная разработка канадского бренда

Кокпит Cervelo S5. Собственная разработка канадского бренда

Источник: CyclingTips

Покрышки — 25-миллиметровые (иногда и 23 мм) трубки Competition Pro Ltd, часто встречающиеся на колесах не только Team Sunweb, но и других команд ПроТура.

Cervelo S5 Team Sunweb удивляет своей рулевой. Но UCI на WorldTour 2020 таки пропустили

Cervelo S5 Team Sunweb удивляет своей рулевой. Но UCI на WorldTour 2020 таки пропустили

Источник: cyclingtips.com

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