Это Cervelo: велосипеды Team Sunweb на WorldTour 2020

В велопарке немецкой профессиональной шоссейной велокоманды Team Sunweb на WorldTour 2020 будут стоять Cervelo S5 и Cervelo R5, доукомплектованные дисковыми тормозами.

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Cervelo R5 — легкий универсал, который решили оснастить более надежными тормозами (в стоке «эр-пятый» — на v-brake). Bike&Me уже писали про эту машину. Почитать про нее можно тут и посмотреть видео:

Что же касается Cervelo S5, этот велосипед Team Sunweb будут использовать в качестве аэробайка. Между прочим, данный экспонат продолжает держать лидерство в чарте велосипедов с самой необычной рулевой, которую UCI таки допускают к соревнованиям.

Главная особенность Cervelo S5 Team Sunweb на WorldTour 2020 — необычная рулевая Источник: cyclingtips.com

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Еще одна особенность Cervelo S5 заключается в оригинальной системе Focus RAT, разработанной специально для гонок и созданной с целью быстрой замены колес. В основе — ось с рычагом, который нужно повернуть на 90° — и колесо «освобождается». Смотрите, как это выглядит и работает:

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Официальный партнер Team Sunweb на WorldTour 2020 — Shimano. Все Cervelo команды будут оснащены комплектами групп Dura-Ace Di2, измерителями мощности Dura-Ace и колесами на трубках Shimano. Кокпиты для Cervelo S5 — собственная разработка канадского бренда (Cervelo — Канада). Работу над комплектующими R5 доверили бренду PRO.

Кокпит Cervelo S5. Собственная разработка канадского бренда Источник: CyclingTips

Покрышки — 25-миллиметровые (иногда и 23 мм) трубки Competition Pro Ltd, часто встречающиеся на колесах не только Team Sunweb, но и других команд ПроТура.

Cervelo S5 Team Sunweb удивляет своей рулевой. Но UCI на WorldTour 2020 таки пропустили Источник: cyclingtips.com