Automatic Leverage Drive: велосипедная АКП украинского производства

Знают все: автомобильная АКП подразумевает две педали (вместо трех на «механике»). Так вот: разрабатывая «автомат» для велосипеда, к сожалению, не удалось уменьшить количество педалей, в сравнении с вело-механикой.

Автор текста — Дмитрий Хомутенко.

Сама по себе идея автоматизации велосипедного привода не нова, но требования к такой трансмиссии во многом противоречат существующим устройствам автоматики. Для соблюдения философии «простоты» велосипеда, сложные и деликатные детали автоматических КПП явно не соответствуют.

Велосипедный автомат должен обладать простотой, легкостью, прочностью, надежностью, и как минимум сохранять все присущие классическим конструкциям привычные возможности в сочетании со способностью автоматического переключения передач. При этом если на автомобилях АКП работает в паре с двигателем, то на велосипеде в роли «двигателя» выступает непосредственно ездок, под запросы которого механизму куда более сложно приспособиться. Требования, прямо скажем, не хуже, чем в авиации.

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Как результат, ни одно из известных устройств автоматики не сочетает требования в себе полностью. А компромиссов велосипедисты не принимают, что наглядно демонстрирует низкий уровень продаж традиционных автоматизированных комплексов, предлагаемых на рынке.

Впоследствии, велосипедный автомат в сознании людей принял облик какого-то абстрактного устройства, которое было бы полезным на велосипеде. Но механизма в том виде, в котором его себе представляют, просто не существует. Так что данная задачка — еще та головоломка...

Велосипед, в КПП которого интегрировали Automatic Leverage Drive

Изменить подход к автоматизации

Однако многое меняется, если изменить сам подход к автоматизации. Да, изначально облик рычажного автомата как минимум вызывает недоверие. Но это ни капли не умаляет тех возможностей, которые он прибавляет привычному для нас велосипеду...

Прежде всего, это устройство, как и полагается АКП, делает использование байка более комфортным и не требует никаких дополнительных навыков. Разумеется, кроме умения крутить педали... Устройство достаточно просто реализовать в формате навесного оборудования, что позволяет не менять отточенную до совершенства конструкцию и компоновку ключевых узлов велосипеда. А ведь это существенно влияет на его себестоимость.

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Automatic Leverage Drive инженерной студии «Vortex»

Рычажный автомат «Vortex» в сборе не тяжелее и не сложнее, чем классическая многоступенчатая система Campagnolo.

Устройство механизма автоматики более «грубое», чем привычные переключатели на звездочках, требует меньшей точности изготовления, состоит из меньшего количества компонентов и его основные детали конструктивно спрятаны от возможности прямого механического повреждения. Эдакий велосипедный «автомат Калашникова», что дает ему существенные преимущества в «живучести».

Автоматический рычажный привод — это простейшее «аналоговое устройство» с двусторонней связью, реагирующее на изменение сопротивления движению — характеристики, которая, собственно, и побуждает нас переключать передачи при изменении величины этого сопротивления.

А это происходит в зависимости от дорожной обстановки: движение на подъем, движение на спуск, движение по прямой, по асфальту или по песку, даже движение по ветру или против ветра — все это существенно влияет на эту величину сопротивления. Фактически, это универсальный индикатор, учитывая который, можно достаточно точно приспособить велосипед под требования ездока.

В результате на увеличение сопротивления движению, автомат моментально реагирует снижением передаточного отношения к ведущему колесу, и наоборот: когда сопротивление снижается — устройство переходит «на повышенную».

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И, «О Боже!», привод не нуждается в бортовом компьютере, блоке управления, проводах и датчиках. Он работает без батареек и не боится грязи да низких температур. Эта железка работает, даже когда вы изрядно потаскали свой байк в болоте по самую каретку! Ни один высокотехнологичный велосипедный «роботизированный автомат» вам и в голову не пришло бы «макать в болото», особенно вспоминая про его стоимость.

Да, разумеется, Automatic Leverage Drive не претендует на уровень высокотехнологичного решения. Но по сути, разве нужна избыточная сложность механизмов в велосипеде?

«Vortex» — инженерная студия, на которой создали и собрали Automatic Leverage Drive

Подводя итоги

Не лишним будет подметить не самую очевидную вещь: очень просто воплотить простую идею в сложном механизме. А вот сложную идею в простой механизм — задача совсем иного уровня. Скажем так: нестандартный подход позволил объединить сложно сочетаемые свойства простого автоматизированного привода. Ведь для любого инженера «простая коробка автомат» звучит также странно, как и «деревянная железка».

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Так что в какой-то мере весь этот механизм способен сочетать в себе два противоречия: не выходя за порог философии простоты велосипеда, дополнять его функцией автоматизации, такой желаемой и долгое время недостижимой для велотранспорта среднего ценового сегмента.

Automatic Leverage Drive — живучая АКП, которая не усложнит жизнь и обслуживание велосипеда