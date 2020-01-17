Каргобайк от IAV: самый умный велосипед выставки CES 2020

Продолжаем рассматривать новинки самой технологичной выставки мира — CES 2020. Сегодня под прицелом — каргобайк от IAV, обученный ехать за хозяином, как верная собака.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Велокурьер. Как происходит его рабочий процесс? Он помещает в груз в багажное отделение, приезжает в нужное место, слезает с байка и идет вручать товар. Теперь благодаря каргобайку от IAV его жизнь будет менее обременена. А почему, в чем особенность новинки?

Особенность каргобайка от IAV

В переднюю часть велосипеда вмонтирована камера, которая распознает курьера и едет за ним с той же скоростью, с какой он перемещается (полезно, когда курьер бродит по подъездам, чтобы найти нужный адрес и отдать товар). И да: грузовой отсек отпирается только тогда, когда хозяин подходит вплотную и камера распознает его лицо. Остальным заполучить товар никак не удастся.

Другие полезные функции каргобайка от IAV

Читай также: Xiaomi Himo H1: электробайк за $425 с габаритами листа бумаги A3

Для велосипеда прописано мобильное приложение, которое прокладывает и показывает курьеру маршрут (все байки подключаются к серверу, в котором сохраняются и обрабатываются оптимальные треки) + техническое состояние велосипеда. Параллельно менеджеры могут видеть местонахождение каргобайков и даже их техническое состояние. То есть, если у велосипеда, например, спустило колесо, они (менеджеры) обязательно об этом узнают.

Если у каргобайка от IAV спустило колесо, менеджеры обязательно об этом узнают Источник: pinterest.com

Разработчики довольны

Читай также: Spinciti: шустрый электровелосипед весом 21 кг за $1500

Создатели каргобайка зуб дают: их разработка существенно упростит жизнь городским службам велодоставки. Даже потому, что их творению не требуется отдельная парковка и такой велосипед отвечает всем «требованиям экологичности».

Любите велосипедные ноу-хау — ловите добавку: статью про уникальный байк со взрывоопасным топливом.