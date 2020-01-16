Сделано в Украине: автоматическая коробка передач для велосипеда

Автор — Дмитрий Хомутенко. Как выглядит и работает его автоматическая коробка передач для велосипеда?

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Принцип работы вело-АКП

Принцип прост и предельно понятен: чем сильнее сопротивление движению велосипеда, тем меньше радиус качания рычагов и тем ниже передаточное отношение к ведущему колесу. И, соответственно, тем легче нам крутить педали.

Ну и наоборот: когда сопротивление движению снижается, когда педали крутить становиться легче (например, на ровной дороге или на спуске), тогда передаточное число автоматически увеличивается.

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Это означает, что механизм подстраивается под велосипедиста в зависимости от дорожных условий. Разумеется, это только прототип, он излишне тяжелый, не отличается красотой, и довольно грубо сложен. Но важнее то, что механизм полноценно работает и реализует заложенные в него характеристики.

Велосипед Vortex, в который интегрировали АКП для велосипеда от Дмитрия Хомутенко

Преимущества коробки-автомата для велосипеда

Данный девайс — это доступность и простота. А то, что она выполнена в формате навесного оборудования, позволило сохранить доведенную до совершенства конструкцию ключевых узлов велосипеда.

В результате получаем полноценный привод с передаточным диапазоном и стоимостью классической многоступенчатой конструкции, но при этом с возможностью автоматического переключения передач. Такой привод незаменим для велобайков дорожного типа, он прекрасно вписывается как в условия городского пользования, так и для поездок вне асфальта.

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Рычажный механизм работает в условиях пыли и грязи ничуть не хуже классического привода. «Проверял лично. И что-то подсказывает мне: байк с доступным и надежным автоматом — давняя мечта многих велосипедистов. Надеюсь, проделанная мною работа станет залогом для ее реализации», — пишет Дмитрий.

Смотрим и восхищаемся творением гениального инженера, Димы Хомутенко: