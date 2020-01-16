Pinarello F12 XLight: велосипед Team Ineos на WorlTour 2020

На WorlTour 2020 одна из самых богатых команд — Team Ineos — будет катать на велосипедах, особо не отличающихся от прошлогодних. Да, это все те же Pinarello F12, но с некоторыми модификациями.

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Pinarello F12 XLight — вероятно, облегченная версия старого-доброго и невероятно дорого F12 (без приставки XLight). Согласно слухам, карбоновая рама шоссейника стала легче на 60 граммов и имеет черное прозрачное покрытие поверх карбонового каркаса (в то время, как командные велосипеды былых лет имеют глянцевую черно-красную схему дизайна и окраса).

Кокпит Pinarello F12 XLight команды Team Ineos Источник: cyclingtips.com

В 2020 Shimano и дальше будут снабжать Team Ineos своими топовыми групсетами Dura-Ace Di2 R9150 + колеса на трубках. Компоненты — от Fizik (седла), Pinarello, MOST…

На фото ниже — Pinarello F12 XLight Дилана ван Барле, одного из членов команды Team Ineos.