Почти инвалид: создан велосипед, который не ездит, а ходит (ВИДЕО)

История началась с того, что нидерландский художник и кинетический скульптор Тео Янсен создал механизм, напоминающий ногу, лапу или любую другую конечность. А затем Тео научил ее ходить.
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Общественность по достоинству оценила творение скульптора, и в итоге назвала «ногу» в честь создателя — Механизм Янсена. Но что это?
Велосипед с интегрированным Механизмом Янсена Источник: YouTube
Велосипед с интегрированным Механизмом Янсена
Источник: YouTube
Механизм Янсена
Это, условно говоря, конечность, способная имитировать настоящую походку. В основе ее — хитрый механизм, который долго никто не решался построить (или никому не было нужно).
Но затем появились ребята из YouTube-канала «The Q» (канал, где из подручных средств строят двигатели V8, автоматы для разлива газировки, электрогитары…) и решились соорудить ногу на основе пресловутого механизма.
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По слухам, эту штуковину создавали в течение полугода и на ее постройку «потратили» 450 металлических деталей, 120 пластиковых втулок и полвелосипеда. Что в итоге получилось + сам процесс реализации проекта (от чертежей — до сварки механизма) смотрим в следующем ролике:
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