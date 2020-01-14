5 невероятно дорогих велосипедов, запущенных в серийное производство

Список составили наши коллеги из британского Bike Radar. Некоторые из этих моделей — уже раритет, но их явно проще раздобыть, чем кастомный Dior bmx, построенный в единичном экземпляре.

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Давайте забудем про все эти Damien Hirst «Butterfly» Trek Madone за баснословные $500 тысяч да прочие музейные экспонаты, и посмотрим на «реальные» серийные велосипеды, которые может купить каждый. Ну почти каждый…

5. Giant Glory 0

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Внушительный зверь для даунхилла с солидным набором комплектующих. Кстати, насчет комплектующих и веса. На официальном сайте представительства Giant в Украине лишь частично указан обвес, а про вес и вовсе написали: «Каждая модель уникальна. Поэтому лучший способ узнать конкретный вес велосипеда — поставить его на весы».

Giant Glory 0 стоит $4,900. За такие деньги могли бы уже и взвесить…

Giant Glory 0. Каждая модель — «уникальна». Цена — $4,900 Источник: pinterest.com

4. Cube Elite Super HPC SLT 29

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Байк для кросс-кантри. Является одним из лучших в своем классе: карбоновая рама, усиленная амортизационная вилка… Но это не спасает его от беспощадной критики, особенно седло: «Оно настолько жесткое, что приходится докупать отдельный чехол. А он тоже стоит немало — $1200», — пишут недовольные редакторы Bike Radar.

Cube Elite Super HPC SLT 29 стоит $6,580.

3. S-Works Epic

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Эпичному велосипеду — эпичная цена. Тем более, что это не просто Specialized, а сам S-Works. Главная особенность модели — уникальная подвеска с четырьмя рычагами, «которая подарит вам незабываемый комфорт» (рассказывают в Specialized). И никакого «докупания» чехла для седла за $1200. Кстати, седло. Оно у S-Works Epic выполнено из титанового сплава. Luxury.

Цена велосипеда — $195 000.

2. Pinarello Dogma 65.1 Think 2 Record EPS Shamal Ultra

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Старший брат Pinarello Dogma F12, про который мы писали уже 100 раз. Дабы не утомлять вас очередными одами данной модели, вспоминаем про одного из ее предшественников — Pinarello Dogma 65.1 Think 2 Record EPS Shamal Ultra, на Campagnolo (Record), раритетных колесах Campagnolo Shamal Ultra, обутых в Vittoria Open Corsa CX.

Цена — $9,600.

Pinarello Dogma 65.1 Think 2 Record EPS Shamal Ultra. Когда-то на таких выступали Team Movistar Источник: pinterest.com

1. SCOTT Genius 900 Ultimate 29

«Был создан, чтобы с легкостью поднять вас на самую пиковую вершину, а потом так же легко спустить вниз», — пишут на официальном сайте SCOTT. Байк «нафаршировали» от души:

электронная подвеска FOX Live Valve ;

; 12-скоростная трансмиссия SRAM XX1 ;

; тормоза XTR ;

; карбоновый вилсет и прочие компоненты.

«Любой трейл. В любой момент», — ставят точку над «и» маркетологи бренда.

Цена SCOTT Genius 900 Ultimate 29 — $12,200.