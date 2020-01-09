Hope HB.T: велосипед для Олимпийских игр 2020, построенный инженерами Lotus

Hope HB.T — наследник Lotus 108, еще одного трекового велосипеда, на котором бывший британский велогонщик Крис Бордман выиграл гонку преследования на 4 км и установил новый мировой рекорд.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Давайте по порядку. Кто такой Кристофер Майлс Бордман? Это бывший британский велогонщик, выигравший золотую медаль в личном преследовании на Летних Олимпийских играх 1992 года.

Тогда Крис трижды побил мировой рекорд;

трижды побил мировой рекорд; выиграл три этапа;

трижды носил желтую майку на Тур де Франс.

В том же 1992 году ему была присуждена степень MBE за заслуги в велоспорте. Как он ставил рекорд в гонке преследования на 4 км на велотреке — смотрим:

Крис тогда выступал на Lotus 108.

История Lotus 108

Дизайн байка еще в 1980-х разработал Майк Барроуз. Правда, в те времена UCI накладывали запрет на использование монококовых конструкций в соревнованиях, посему велосипед на трек тогда не выпускали.

Читай также: Велосипеды будущего: 10 уникальных концептов

Прошли годы, ограничения сняли, работу над проектом передали инженерам Lotus. Так на свет и появился LotusSport Pursuit Bike или Type 108, на котором Бордман и победил. Коротко о том, что это за «машина», как ее создавали и что в итоге получилось:

Lotus 110 — преемник «108-го»

Новинка оказалась не хуже старшего брата по цеху: на «110-м» все тот же Крис Бордман поставил новый часовой рекорд: за 60 минут он проехал 56,375 километра на треке (Алекс Даусетт со своим Canyon Speedmax WHR, подвинься).

Но вечно «голодным» инженерам было мало. Поэтому они построили еще более совершенный Hope HB.T.

Hope HB.T — наследник трекового велосипеда Lotus 108 Источник: cyclingweekly.com

Hope HB.T

Читай также: WX-R Vorteq T1: вероятно, самый дорогой трековый велосипед за всю историю велоспорта

Давать новинке разрешение на участие в Летних Олимпийских играх 2020 UCI согласились не сразу. Сборной Великобритании (именно эта команда будет выступать на байке в Токио 2020) сперва приказали «обкатать машину» на Кубке Европы по велоспорту на велодроме «Минск-Арена», принимавшем первый этап соревнования (начало ноября 2019).

На тестовых заездах аппарат не ударил лицом в грязь, так что теперь ждем Hope HB.T на Олимпийских Играх в Токио 2020.

Дебют Hope HB.T состоялся на Кубке Европы по велоспорту 2019 Источник: cyclingweekly.com

Особенности Hope HB.T

Над велосипедом трудились сразу несколько компаний:

британская Hope Technology — создали сверхлегкую раму из высокомодульного волокна;

— создали сверхлегкую раму из высокомодульного волокна; Lotus — разработали переднюю вилку уникального дизайна и руль, интегрированные в общую конструкцию байка.

Читай также: Cannondale Topstone Carbon 2019: мощный грейвел с уникальной подвеской (ВИДЕО)

Примечательно: программа разработки включала не только постройку рамы да компонентов, но и «продувание» в аэродинамической трубе с последующей доработкой + тестирование на предмет прочности. Судя по результатам, ожидания себя оправдали. Катались бы на таком по киевскому асфальту?