Велосипеды фикс: 5 лучших моделей по версии Bicycling

Будет интересно не только хипстерам, ибо некоторые из этих экспонатов стоят меньше $250.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Тур де Франс (как и другие старейшие велогонки мира) проходил на фисках вплоть до Первой мировой. Сегодня велогонщиков, соревнующихся на велосипедах с фиксированной передачей (на велотреках и в рамках критериумов), тоже хватает. Но, как ни крути, львиная доля «фиксеров» — это ребята, катающиеся на таких байках «ради fun’а». Они давят на педали, чтобы поехать, и делают то же, чтобы остановиться.

«Fix – это самый «чистый интерфейс» между вами и велосипедом», — говорят эксперты Bicycling.

Specialized Langster. Цена — $650 Источник: bicycling.com

Велосипеды фикс имеют короткую колесную базу, трубы рамы с коротким стаканом и рулем с низко опущенными рогами — дабы посадить гонщика в более агрессивную и аэродинамически оптимизированную позу. И хоть именно на таких байках ставят рекорды на велотреках, сегодня большинство из них — возврат с старым конструкциям Bianchi и Cinelli + не исчисляемое количество вариантов кастомизации.

BMC Trackmachine 02 One. Цена — $1,899 Источник: bicycling.com

Читай также: Что такое велосипеды fixed gear и в чем их прелесть

Гоночные модели (например, новенький Pinarello MAAT, построенный для Олимпийских игр 2020) садят гонщика в крайне агрессивную позу. Это означает, что обычные туристические заезды на таком будут затруднительными. Поэтому в данном списке собраны исключительно «прогулочные» модели. Но не думайте, что «прогулочный» означает «ползет как черепаха». Данные байки тоже имеют адаптированные рамы с гоночной геометрией, укороченные перья, аэродинамические седла... А еще они исключительно надежны и просты в обслуживании. С них снято все лишнее, благодаря чему эти фиксы стоят копейки.

State Rigby. Цена — $299 Источник: bicycling.com

И да: сегодня в тренде фиксы со стальными рамами. Они недороги, неприхотливы, нет проблем с их обслуживанием. А эксперты Bicycling говорят, что такие рамы еще и могут выдержать больше нагрузок, чем некоторые виды карбона. Так что же это за велосипеды?

1. Brooklyn Bicycle Co. Wythe

$499

Читай также: Fixed gear: почему они так массово популярны

Имеет задние и передние тормоза + переднюю звезду на 46 зубьев / заднюю на 17. Оптимальный вариант как для скорости, так и для езды в гору. Также «на борту» — седло Selle Royal и втулки с герметичными подшипниками, что намекает на их «всепогодность».

Brooklyn Bicycle Co. Wythe. Цена — $499 Источник: bicycling.com

2. SE Draft

$239

Расчет — 44 х 16 зубьев. На таком вскарабкаться на холм труда не составит. Геометрия рамы позволяет сидеть вертикально и с комфортом, в вилку / перья влезают покрышки толщиной до 28 мм (ради снижения вибраций от дорожного полотна). В общем, SE Draft — фикс, созданный для езды с комфортом. Обратите внимание: стоит всего $239. Надо брать.

SE Draft. Цена — $239 Источник: bicycling.com

3. Wabi Classic

$895

Читай также: Велосипедистка дня: фанатка fix'ов и трековых байков с ником __scarbelly__

Элегантный туристический велосипед в стиле old school. Рама — хромоль (хром + молибден) от Reynolds, задний / передний тормоза, дыры для крепления флягодержателей… В общем, байк имеет все для того, чтобы ездок на нем чувствовал себя сухо и комфортно. Педалей, жалко, нету.

Wabi Classic. Цена — $895 Источник: bicycling.com

4. Cinelli Tipo Pista

$899

«Гладкий» трековый зверь, построенный для гонок и побед. Имеет руль из алюминия и карбона (последнее — чтобы снижать вибрации асфальта). Помимо эмблемы уважаемого бренда этот фикс может похвастаться надежными компонентами, среди которых:

шатуны и передняя звезда с 48 зубьями от Lasco ;

; ободья Jalco.

Но при всей своей «нафаршированности» Cinelli Tipo Pista все еще остается разумной покупкой, особенно если ваше сердце покорено итальянским брендом.

Cinelli Tipo Pista. Цена — $899 Источник: bicycling.com

5. Aventon Mataro

$530

Читай также: Велосипедистка дня: fix- и road-блогер с ником Principessa on the bike

Рама байка соткана из гладких алюминиевых трубок. Имеет укороченную колесную базу и общий вес — 8,6 килограммов, что намекает: Aventon Mataro — еще одна беспощадная гоночная машина. Но есть одно «но»: жесткость байка. Даже на официальном сайте написали: «Выкатываясь на обычный асфальт, остерегайтесь ям. Ибо они нанесут жесткий урон вашей пятой точке».

Aventon Mataro. Цена — $530 Источник: bicycling.com