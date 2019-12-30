5 лучших велосипедов mtb 2019 по версии Bicycling

Есть одна поправка: «5 пока что лучших велосипедов mtb 2019» (так написали наши американские коллеги). Ну, до конца этого года считанные дни. Так что вряд ли ситуация изменится глобально.
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Разумеется, дисциплина mtb — понятие довольно растяжимое. Тут и даунхилл, и кросс-кантри, и фрирайд… И в каждой из дисциплин свои лучшие велосипеды. И даже их лидерство в конкретной отрасли часто оспаривается. Посему ниже приведенные байки — не рейтинг, не топ, и их «лучшесть» в довольно условна. Грубо говоря, это «усредненные» варианты, которые угодят «и вашим, и нашим». По крайней мере так написали редакторы американского Bicycling. Так что же за велосипеды?
- Вам будет интересно узнать: за 2019 в отрасли производства mtb обрели популярность короткие задние перья + более длинные вилки, а также доработанная геометрия рамы и улучшенные подвески. Это делает байки более устойчивыми, более безопасными на крутых склонах и в целом более плавными. То есть длинная рама теперь не означает «хорошо», так как с ней велосипед менее устойчив на медленных скоростях и труднее маневрирует на пересеченной местности. По крайней мере так считают редакторы Bicycling.
Ну а теперь велосипеды. Поехали!
Cannondale Bad Habit 2
- 27,5-дюймовые колеса и 2,8-дюймовые шины.
- Алюминиевая рама.
- Низко расположенные задние перья, что означает «больше ударов педалями о почву».
- Цена: $2,625.
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На Bad Habit 2 «Кэнноны» сменили 29-колеса на 27,5. «Для большей тяги и лучшей проходимости, а также для более уверенного и стабильного ощущения», — объясняют американцы, почему они пошли на такие радикальные «колесные» изменения. Задняя подвеска превосходна, как и недорогая, но качественная алюминиевая рама. Cannondale Bad Habit 2 — педальный седан, на котором вы будете себя комфортно чувствовать на любой скорости в условиях любой местности.
- ВНИМАНИЕ: в ролике — карбоновый Cannondale Bad Habit 2. Поэтому цена существенно отличается.
Trek Supercaliber 9.9
- Технология Trek IsoStrut (подвес интегрирован в раму велосипеда).
- Блокировка переднего и заднего амортизаторов.
- Возможность «взять на борт» две фляги.
- Цена: $9,500.
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Trek Supercaliber 9.9 — самая свежая попытка американцев создать совершенный гоночный байк для XC, объединяющий лучшие характеристики жесткой хвостовой части (упругость, малый вес) и полной подвески (тяга, комфорт, контроль). И, судя по отзывам Bicycling, это самая близкая к совершенству машина с задним ходом 60 мм.
В основе — конструкция Trek IsoStrut, которая помещает амортизатор Fox Float в верхнюю трубу. Мы долго можем описывать, как это работает. Но лучше взгляните сами:
- Бренд-менеджеры говорят, такая конструкция исключает вращение вокруг ударного вала и боковую нагрузку на вал, благодаря чему байк теперь обладает ощущением жесткого хвоста и в целом повышенной жесткостью, но при этом имея реальную полную подвеску (для лучшего комфорта и контроля).
Marin Hawk Hill 3
- Хорошая подвеска.
- Приличное, но не отличное педалирование.
- Цена: $2650.
«Прошлогодняя модель велосипеда нам настолько понравилась, что мы не смогли отыскать ей достойного конкурента. А в 2019-м Marin представили еще более совершенную версию. Так что теперь перед новеньким Hawk Hill 3 мы окончательно стоим на коленях. Не последнюю роль в этом играет цена велосипеда. За такие деньги — довольно солидный комплект», — поют оды байку редакторы Bicycling.
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Аппарат получил угол наклона головки на 1°, качественную подвеску с увеличенным запасом хода, хорошими деталями и в целом «бодренькой» ездой. «Скатывайтесь вниз, взбирайтесь в горы, ныряйте в болота… Он проедет везде. Мы не знаем мест, где бы Marin Hawk Hill 3 не смог справиться со своей задачей», — продолжают хвастать американцы этот велосипед. Наверное, проплачено…
Scott Contessa Scale 900
- Рама, прощающая любые ошибки.
- Комфортное седло.
- Более гоночный, нежели для chill’а.
- Цена: $2,090
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Идеальный байк для трасс с умеренными техническими характеристиками и высокой скоростью. Фреймсет — карбон, сотканный по технологии EvoLap («скоттовский» эксклюзив, придающий раме жесткости). На борту — вилка Fox Float Rhythm со 100-миллиметровым запасом хода, что «снимает остроту» и может регулироваться на ходу с помощью переключателя RideLoc на руле.
Еще один примечательный момент — кассета со звездами на 11-50 зубьев. С такой можно ползти хоть на Эверест.
Norco Fluid FS2
- Классический набор комплектующих.
- Неклассические 2,6-дюймовые шины Maxxis Forekaster.
- Вес — почти 15 кг.
- Цена: $2,400
Norco Fluid FS 2 — это захватывающая, отзывчивая и упругая поездка, которая по цене является очень привлекательной. Байк имеет 120-мм запаса хода подвески и ведет себя стабильно, даже на самых «хардовых» трассах. И помогают ему в этом 2,6-дюймовые Maxxis Forekaster.
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Алюминиевая рама имеет амортизатор RockShox Deluxe R, а вилка — RockShox Sektor RL с запасом хода 130 мм дает немного больше отдачи и отскока спереди (очень удобно, если нужно подниматься и преодолевать большие камни да бревна). Вы также получаете отличную трансмиссию SRAM NX 1x11 и гидравлические тормоза SRAM Level T — компоненты, которые помогут прокачать навыки и стать уважаемым
пацаном на районе райдером.
Fluid FS 2. $2,400 — и он ваш! Источник: bicycling.com
Fluid FS 2. $2,400 — и он ваш!
Источник: bicycling.com
А вы уже в курсе, какие шоссейные велосипеды вошли в список лучших 2019?
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