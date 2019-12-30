5 лучших велосипедов mtb 2019 по версии Bicycling

Есть одна поправка: «5 пока что лучших велосипедов mtb 2019» (так написали наши американские коллеги). Ну, до конца этого года считанные дни. Так что вряд ли ситуация изменится глобально.

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Разумеется, дисциплина mtb — понятие довольно растяжимое. Тут и даунхилл, и кросс-кантри, и фрирайд… И в каждой из дисциплин свои лучшие велосипеды. И даже их лидерство в конкретной отрасли часто оспаривается. Посему ниже приведенные байки — не рейтинг, не топ, и их «лучшесть» в довольно условна. Грубо говоря, это «усредненные» варианты, которые угодят «и вашим, и нашим». По крайней мере так написали редакторы американского Bicycling. Так что же за велосипеды?

Вам будет интересно узнать: за 2019 в отрасли производства mtb обрели популярность короткие задние перья + более длинные вилки, а также доработанная геометрия рамы и улучшенные подвески. Это делает байки более устойчивыми, более безопасными на крутых склонах и в целом более плавными. То есть длинная рама теперь не означает «хорошо», так как с ней велосипед менее устойчив на медленных скоростях и труднее маневрирует на пересеченной местности. По крайней мере так считают редакторы Bicycling.

Ну а теперь велосипеды. Поехали!

Cannondale Bad Habit 2

27,5-дюймовые колеса и 2,8-дюймовые шины.

Алюминиевая рама.

Низко расположенные задние перья, что означает « больше ударов педалями о почву ».

». Цена: $2,625.

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На Bad Habit 2 «Кэнноны» сменили 29-колеса на 27,5. «Для большей тяги и лучшей проходимости, а также для более уверенного и стабильного ощущения», — объясняют американцы, почему они пошли на такие радикальные «колесные» изменения. Задняя подвеска превосходна, как и недорогая, но качественная алюминиевая рама. Cannondale Bad Habit 2 — педальный седан, на котором вы будете себя комфортно чувствовать на любой скорости в условиях любой местности.

ВНИМАНИЕ: в ролике — карбоновый Cannondale Bad Habit 2. Поэтому цена существенно отличается.

Trek Supercaliber 9.9

Технология Trek IsoStrut (подвес интегрирован в раму велосипеда).

(подвес интегрирован в раму велосипеда). Блокировка переднего и заднего амортизаторов.

Возможность «взять на борт» две фляги.

Цена: $9,500.

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Trek Supercaliber 9.9 — самая свежая попытка американцев создать совершенный гоночный байк для XC, объединяющий лучшие характеристики жесткой хвостовой части (упругость, малый вес) и полной подвески (тяга, комфорт, контроль). И, судя по отзывам Bicycling, это самая близкая к совершенству машина с задним ходом 60 мм.

В основе — конструкция Trek IsoStrut, которая помещает амортизатор Fox Float в верхнюю трубу. Мы долго можем описывать, как это работает. Но лучше взгляните сами:

Бренд-менеджеры говорят, такая конструкция исключает вращение вокруг ударного вала и боковую нагрузку на вал, благодаря чему байк теперь обладает ощущением жесткого хвоста и в целом повышенной жесткостью, но при этом имея реальную полную подвеску (для лучшего комфорта и контроля).

Marin Hawk Hill 3

Хорошая подвеска.

Приличное, но не отличное педалирование.

Цена: $2650.

«Прошлогодняя модель велосипеда нам настолько понравилась, что мы не смогли отыскать ей достойного конкурента. А в 2019-м Marin представили еще более совершенную версию. Так что теперь перед новеньким Hawk Hill 3 мы окончательно стоим на коленях. Не последнюю роль в этом играет цена велосипеда. За такие деньги — довольно солидный комплект», — поют оды байку редакторы Bicycling.

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Аппарат получил угол наклона головки на 1°, качественную подвеску с увеличенным запасом хода, хорошими деталями и в целом «бодренькой» ездой. «Скатывайтесь вниз, взбирайтесь в горы, ныряйте в болота… Он проедет везде. Мы не знаем мест, где бы Marin Hawk Hill 3 не смог справиться со своей задачей», — продолжают хвастать американцы этот велосипед. Наверное, проплачено…

Scott Contessa Scale 900

Рама, прощающая любые ошибки.

Комфортное седло.

Более гоночный, нежели для chill’а.

Цена: $2,090

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Идеальный байк для трасс с умеренными техническими характеристиками и высокой скоростью. Фреймсет — карбон, сотканный по технологии EvoLap («скоттовский» эксклюзив, придающий раме жесткости). На борту — вилка Fox Float Rhythm со 100-миллиметровым запасом хода, что «снимает остроту» и может регулироваться на ходу с помощью переключателя RideLoc на руле.

Еще один примечательный момент — кассета со звездами на 11-50 зубьев. С такой можно ползти хоть на Эверест.

Norco Fluid FS2

Классический набор комплектующих.

Неклассические 2,6-дюймовые шины Maxxis Forekaster.

Вес — почти 15 кг.

Цена: $2,400

Norco Fluid FS 2 — это захватывающая, отзывчивая и упругая поездка, которая по цене является очень привлекательной. Байк имеет 120-мм запаса хода подвески и ведет себя стабильно, даже на самых «хардовых» трассах. И помогают ему в этом 2,6-дюймовые Maxxis Forekaster.

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Алюминиевая рама имеет амортизатор RockShox Deluxe R, а вилка — RockShox Sektor RL с запасом хода 130 мм дает немного больше отдачи и отскока спереди (очень удобно, если нужно подниматься и преодолевать большие камни да бревна). Вы также получаете отличную трансмиссию SRAM NX 1x11 и гидравлические тормоза SRAM Level T — компоненты, которые помогут прокачать навыки и стать уважаемым пацаном на районе райдером.

Fluid FS 2. $2,400 — и он ваш! Источник: bicycling.com

А вы уже в курсе, какие шоссейные велосипеды вошли в список лучших 2019?