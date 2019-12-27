5 лучших горных шоссейных велосипедов 2020 по версии BikeRadar

«Горные шоссейные? Эти Bike&Me чокнутые», — подумаете вы. С последним не поспоришь, а вот с первым… Почему мы так написали?

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Если коротко и грубо говоря, то шоссейные велосипеды делятся на несколько классов. Самые распространенные — аэро, endurance, классические, горные… Горные — то есть предназначенные для езды в гору. А «езда в гору» в понимании шоссейников — это не ковылять на подъем Телигы (киевляне в курсе), а часами напролет «крутить на подъем», пытаясь взобраться на высочайшие пики земного шара (кстати, про такие трассы для шоссейников мы писали тут и вот тут).

Именно для такой езды бренды и производят «горные» шоссейные велосипеды. Акцент на аэродинамику практически не делается, главное внимание — весу и простоте. Крутить 3 часа в гору легче, когда под вами карбоновый маневренный 6,8 килограммовый Bianchi Oltre XR4 с правильным расчетом (например, 50/34), а не тяжеленная неповоротливая аэро-машина вроде Orbea Ordu M10i, созданная для «ровняка».

Так что же за лучшие горные шоссейные велосипеды 2020?

Wilier Zero SLR

Байк впитал все наследие бренда, существующего (на минуточку) с 1906-го года. Но и от современных технологий итальянцы не отказались. «Wilier Zero SLR — первый в мире шоссейный велосипед с интегрированными дисковыми тормозами», — хвастаются инженеры бренда. И таки да: ни единого троса, ни грамма наружного кабеля, все внутри рамы. В том числе и тормозная проводка. Не аэро, но очень хорошо для аэро.

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Вес рамы «нулевочки» — 780 граммов + 340 граммов вилки. В итоге общий вес — 6,5 кг без педалей. Он прекрасен. Но в BikeRadar написали, что у велосипеда «вялые колеса», отвратительная эстетика зажима седла, отсутствует изящный итальянский стиль, нет размеров рам (только M), и стоит €7700. По мнению скромной редакции Bike&Me, BikeRadar слегка «перегибают». Но доля правды €7700 с ума сойти , пожалуй, есть…

Trek Emonda

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«Каждая деталь, каждый элемент рамы, каждый компонент оборудования — все в Trek Emonda сделано с одной целью: создать легкую в мире линейку шоссейных велосипедов», — ласково и нежно пишут про свое детище бренд-менеджеры Trek.

И таки да: байк был разработан с нуля, что его тут наградило званием революции в своем классе. Он жесткий, легкий, надежный, мощный и быстрый + надежные дисковые тормоза на гидравлике. ням-ням.

Сегодня модификаций данного зверька наштопали вагон с тележкой, что позволяет выбрать «Эмонду» с более дешевыми компонентами, если у вас не сыскалось $3k платить за «полный фарш».

Bianchi Specialissima

Еще один экзотический фрукт из макаронной Италии. С ценником €7800. Имеет уникальную технологию гашения вибрации Countervail (разработана в содружестве с американской компанией MSC, специализирующейся на производстве композитных материалов). В ходе испытаний было доказано, что данная технология снижает вибрации от поверхности покрытия на рекордные 80%. Недурно.

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«Ну вибрирует, да и бог с ним», — подумаете вы. А вот эксперты с вами не согласны. При «объемах» (то есть заездах на дистанции от 100 км) Countervail снижает утомляемость + обеспечивает лучший контроль на неровных поверхностях. Другими словами, состояние «укатался» на Bianchi Specialissima к вам придет не как обычно на 80 км (до финиша…), а гораздо позже.

«Это одно из самых захватывающих велосипедных впечатлений, доступных на сегодняшний день. Но доступно оно, только если у вас по-настоящему глубокие карманы», — пишут BikeRadar’овцы. Он, мол, легкий, плавный, быстрый, имеет замечательный характер езды и все такое... Жаль только, фетучини не готовит…

Canyon Ultimate CF Evo 10.0 LTD

«30 дней возврата / 6 лет гарантии» — написано на официальном сайте про эту модель. Еще «каньйоновцы» говорят, что они использовали:

для рамы — легкое и прочное углеродное волокно;

совершенно новую прокладку тросов;

главная характеристика — повышая жесткость, удовлетворяющая потребность в комфорте, сохраняющая прочность и сверх-легкость велосипеда…

В BikeRadar об этой ласточке тоже отзываются тепло: «Ведущий в своем классе, отличное качество езды, первоклассная сборка». Жаль только, поставляется лишь в черном цвете, и стоит от $8000.

Festka Scalatore

Если коротко, то это легкий / жесткий / отлично укомплектованный «горняк» за $7 тысяч. Festka — чехи, специализирующиеся на производстве карбоновых / стальных / титановых / углеродно-титановых рамах. Сотрудничают с Compotech — одним из мировых лидеров в производстве углеродных труб. Абсолютно каждый фреймсет — строгий hand-made + еще и могут покрасить на заказ.

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Рама Festka Scalatore весит всего 760 граммов в размере 54 см. Байк, который тестировали BikeRadar, весил меньше 6 кг! Это прекрасно! Не прекрасно лишь то, что «на борт он принимает» резину шириной всего 25 мм (по крайней мере так пишут британцы). А еще вместо клинчеров — трубки (колеса Gipfelsturm), система — Campagnolo Super Record (она шикарна, но в случае поломки запчасти — только везти из зарубежа, ибо в Украине Campagnolo — настоящая головная боль)… В общем, Festka Scalatore хорош, но есть нюансы.