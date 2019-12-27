ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2009-2019

Среди самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия велогонщиков не оказалось.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Bike&Me уже писали про самых богатых велосипедистов 2019 (и про самых богатых 2018 тоже). Их доходы — капля в море на фоне с тем, сколько заработали спортсмены, представленные в этом чарте. Суммы астрономические. Неужели заработали на чистом спорте?

Разумеется, нет. Стать самыми высокооплачиваемыми им помогли умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки. Так кто же они? Их имена? И сколько заработали?

Читай также: 5 причин тренироваться с любимой + фото звездных пар на тренировке

В рейтинг не включены спортсмены, уже завершившие карьеру, хоть при этом продолжающие зарабатывать миллионы благодаря спортивному прошлому. Поэтому в чарте отсутствуют баскетболисты Коби Брайант и Майкл Джордан. Не указано и имя теннисистки Серены Уильямс, являющейся единственной женщиной среди 40 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия: ее доход за этот период составил $215 млн.

10. Льюис Хэмилтон, автогонки: $400 млн

Шестикратный чемпион «Формулы-1». Сегодня Льюис — самая узнаваемая личность в гоночном спорте, он же получает и самые крупные гонорары. Смотрим, как Хэмилтон рулит:

9. Кевин Дюрант, баскетбол: $425 млн

Несложная математика: ежегодный доход Дюранта с зарплаты и рекламных контрактов за последние 10 лет вырос на 400%. Как вам?

8. Мэнни Пакьяо, бокс: $435 млн

За просмотр 25 боев Пакьяо зрители заплатили 20 млн раз, что принесло организаторам около $1,3 млрд, а Мэнни — $435 млн по состоянию на конец 2019. Кстати, его бои. Вот лучшее:

7. Фил Микельсон, гольф: $480 млн

Читай также: Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram в сентябре 2019

Микельсон получил самый крупный гонорар в своей карьере в 2018 году, когда одержал победу над давним соперником Тайгером Вудсом в показательной игре с призовым фондом в размере $9 млн. Согласны: гольф — не самый зрелищный спорт. Но и не самый бедный. Смотрите, как Фил зарабатывал на нем миллионы:

6. Тайгер Вудс, гольф: $615 млн

За прошедшие 10 лет Тайгер в среднем выступал ежегодно лишь на 10 состязаниях организатора PGA Tour, однако доходы от рекламных кампаний за этот период были одними из самых высоких среди спортсменов. Лучшие моменты Тайгера на PGA Tour:

5. Роджер Федерер, теннис: $640 млн

38-летний Федерер приближается к завершению теннисной карьеры, но его заработок останется по-прежнему высоким благодаря подписанному в 2018 году 10-летнему контракту с UNIQLO на $300 млн.

4. Леброн Джеймс, баскетбол: $680 млн

Читай также: «Ни с кем себя не сравнивать, меньше слушать и больше читать»: интервью с украинским триатлетом, преодолевшим Ironman 70.3

По сравнению с полученной за 10 лет зарплатой игрока в $270 млн на рекламных сделках, за первые 16 лет в НБА Джеймс заработал в 2 раза больше. Кстати, а в курсе ли вы, что Леброн (как и Bike&Me) обожает велосипеды (о роли байков в жизни баскетболиста написано тут), и мы даже рассказывали про его уникальный гигантский DirtySixer. Что за машина — читайте тут.

3. Лионель Месси, футбол: $750 млн

Месси — легенда, неоднократно становившаяся футболистом года. За последние 12 лет «Золотой мяч» FIFA он получил 11 раз. На волне успеха клубы ему повышали зарплату до астрономических сумм. В данный момент Месси играет в составе «Барселоны», которая ему в 2019 году платит самую высокую зарплату среди игроков в командных видах спорта.

2. Криштиану Роналду, футбол: $800 млн

Читай также: «Вы преодолеваете не соперника, а себя»: интервью с восходящей звездой украинского триатлона

Криштиану — главный конкурент Месси в номинациях «самый успешный» и «самый богатый» футболист года. И в 2019 португалец победил. Рекламные партнеры Роналду извлекают выгоду от огромной армии подписчиков футболиста в Instagram и Facebook. Превзойти Роналду по количеству фанатов в социальных сетях пока никому не удалось.

1. Флойд Мейвезер, бокс: $915 млн

Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором в 2015 и 2017 годах принесли Мейвезеру более $500 млн. Это только бои. А ведь есть еще рекламные контракты...