Triban RC120 disc: шоссейник на Новый год за £400

£400 — это $517+ или в районе 12 тысяч гривен. Шикарный подарок на Новый год. Да, такие шоссейные велосипеды существуют. И один из них — Triban RC120 disc. Почему так дешево?

Плюсы Triban RC120 disc:

превосходное качество;

продуманный набор комплектующих;

endurance-геометрия.

Минусы:

тяжелый;

твердая (из-за чего дискомфортно) езда.

Первым делом бросаются в глаза механические дисковые тормоза велосипеда с тросовым приводом Promax. Этот комплект сперва «утяжелял» цену на £19, но потом «декатлоновцы» махнули рукой и снизили прайс до неприличных £400.

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Triban — бренд, под которым французская компания Decathlon выпускает в основном шоссейные велосипеды. Раньше они назывались B’Twin, но теперь их стали оснащать оборудованием начального уровня и назвали Triban. Байки же более высокого класса нынче называются Van Rysel. Велосипеды обоих марок разработаны и испытаны во Фландрии, и об этом говорит этикетка с изображением рамы Flanders Lion.

К слову, ранее мы уже писали о бренде и рассматривали один из его велосипедов — Decathlon Triban RC 500 Disc. Почитать про него можно тут, посмотреть видео — далее:

Почему Triban RC120 disc такой недорогой?

Главная причина — Shimano Tourney с нечасто встречающейся 8-скоростной системой от тайваньского Microshift. Рычаги переключения передач Microshift в некоторой степени похожи на рычаги Shimano, и не просто так: производитель заявляет, они совместимы с системами Shimano, правда, 8-скоростными (интересно, а такие еще есть…?).

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Расчет 50/34 спереди и кассета 11-34 сзади предлагают тот же диапазон, что и велосипеды среднего и высокого уровня, стоящие на порядок дороже. Хотя, из-за всего лишь восьми скоростей скачки между передачами больше, чем на какой-нибудь 11-скоростной Ultegra и тем более Dura-Ace. Еще один бонус: по словам французов, система имеет промежуточные положения переключателей, что как для шоссейника за $520 (хоть и endurance) — очень даже неплохо.

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На борту Triban RC120 disc — 8-скоростная Shimano Tourney с переключателями Microshift Источник: cyclingtips.com

Колеса Triban RC120 disc

28 мм, tubeless ready. Сами колеса — не фонтан, но «готовность принять на борт бескамерки» не может не радовать. На таких покрышках с низким давлением езда очень даже комфортна. Правда, это машет резким ускорениям и не лучшим образом сказывается на общей скорости, но это уже другая история.

Колеса Triban RC120 disc — 28 мм, tubeless ready Источник: cyclingtips.com

Геометрия Triban RC120 disc

Компактная рама, высокая трубка с головкой, 425-миллиметровые цепные стойки и 100+-сантиметровая колесная база обеспечивают езду, основанную на выносливости (endurance), а не на гоночных соревнованиях по шоссе. Тело в седле занимает слегка вертикальное положении, благодаря чему езда на Triban RC120 disc довольно комфортна. Алюминиевая рама в паре с карбоновой вилкой + 28-миллиметровые колеса очень хорошо поглощают неровности и плохое дорожное покрытие.

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Но не смотря на то, что данный байк — отличный вариант для путешествий или просто езды по сельской местности, для «скалолазания» он годится не очень (то есть для езды в гору). Виной всему солидный вес — 11 кг. Но на спусках эта 11-килограммовая машина не едет, летит! Спасибо и тормозам за хорошую работу. Да, механические дисковые тормоза Promax — скромный набор, но они гарантируют больший контроль и мощность, чем бюджетные v-brake на большинстве велосипедов стоимостью £400. И еще одно их преимущество — надежная работа в условиях любой погоды: снега, дождя…

Тормоза Triban RC120 disc — дисковые механические Promax DSK-300R, роторы 160 мм Источник: cyclingtips.com

Еще одна сильная сторона Triban RC120 disc

Рама и вилка данного велосипеда предусматривают установку крыльев, что превращает байк во всепогодный-всесезонный тренировочный станок. Маркировка подседельного штыря облегчает настройку, что на бюджетных велосипедах встречается чуть чаще, чем никогда.

Рама и вилка Triban RC120 disc предусматривают установку крыльев и щитков Источник: cyclingtips.com

Подводя итоги

Triban RC120 disc — фантастический и великолепно продуманный универсал, оснащенный широкими передачами, хорошими тормозами, бескамерными колесами и с замечательной ценой.

Спецификации

Вес : 11,29 кг (размер M)

: 11,29 кг (размер M) Размеры : XS, S, M, L, XL

: XS, S, M, L, XL Покрышки : 28-миллиметровые Resist tyres

: 28-миллиметровые Resist tyres Подседельный штырь : Triban

: Triban Седло : Triban ErgoFit

: Triban ErgoFit Шифтеры : Microshift

: Microshift Руль : Triban ergonomic

: Triban ergonomic Переключатели скоростей : Shimano Tourney

: Shimano Tourney Рама : алюминий 6061 T6

: алюминий 6061 T6 Вилка : карбон

: карбон Передние звезды : 50/34

: 50/34 Кассета : Shimano 11-34

: Shimano 11-34 Тормоза : дисковые механические Promax DSK-300R, роторы 160 мм

: дисковые механические Promax DSK-300R, роторы 160 мм Колеса: Triban tubeless-ready

Самый «сок» Triban RC120 disc — наличие велосипедного звоночка Источник: CyclingTips