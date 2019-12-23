Подарок на Новый год 2020: велосипедные колеса Giant SLR1

До сих пор не можете определиться с подарком для себя, любимого, на Новый год 2020? У нас есть хорошая идея — велосипедные колеса Giant SLR1.

Вилсет — один из самых важных компонентов велосипеда. Поменять вилсет = поменять половину велосипеда. Хороший вело-вилсет прибавит вашему байку скорости, улучшит накат, снизит вес… Что выбирать? Редакция британского BikeRadar, недавно протестировавшая Giant SLR1, обращает наше внимание на эти колеса. И чем же они хороши?

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Велосипедные колеса Giant SLR1

«Идеальны для скалолазания», — пишут про Giant SLR1 эксперты BikeRadar.

Если коротко про сильные стороны Giant SLR1:

мало весят;

отлично выглядят;

хороший накат (в случае установки «бескамерки»);

отличное ускорение.

Минусы:

дорого.

Важно: «Мы ни в коем случае не рекламируем бренд. Мы лишь пишем о том, что нам выпала возможность протестировать. Это никак не влияет на наше мнение», — BikeRadar.

А вы уже придумали, что себе подарить на Новый год 2020? (на фото — Giant SLR1) Источник: ebay.com

Характеристики Giant SLR1

Высота обода — 30 мм, ширина — 17 мм внутри / 23 мм снаружи, тормоза — v-brake (любители дисковых тормозов, грустите), втулки — DT Swiss 360: имеют 16 радиальных спиц Sapim CX спереди и 21 сзади (с внутренними фиксирующими ниппелями). В комплекте:

рулон ленты для бескамерных покрышек;

клапан для каждого колеса;

тормозные колодки;

лента обода клинчера;

быстросъемные оси;

бортировочные лопатки.

«Взвесил вилсет. Итог — 1463 грамма, включая ленты обода клинчера и бескамерные клапаны. Довольно тяжелыми оказались оси — дополнительные 156 граммов, — пишут британцы. — Установка бескамерки на эти колеса — дело слегка муторное, но овчинка стоит выделки. Тормозная дорожка легко совмещается с фирменными накладками Carbon SLR, система работает нормально».

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«Легкие колеса, быстро реагируют на запросы, легко разгоняются. На изученных холмах, где привычно ожидаете снижения скорости, на Giant SLR1 этого не происходит. Мало того, с этим вилсетом мог ускорить темп по желанию», — пишет Робин Уилмотт, редактор-счастливчик, проводивший тест.

Колеса достаточно эффективные, с приятным мягким ощущением при спринте. Торможение в условиях сухой погоды хорошее, но не выдающееся. На мокрой дороге требовалось мощное натяжение рычагов, чтобы выжать из тормозных подушек ожидаемый эффект. Боковые ветры 30-миллиметровым ободьям ехать не мешали (не удивительно), на низких скоростях колеса тоже оказались устойчивыми.

Подводя итоги

Giant SLR1 хороши. Но тормозят так себе. Существуют более дешевые варианты с более лучшим торможением. Правда, они на алюминиевом ободе и весят больше. Зато не стоят £1,000.00 (да, цена Giant SLR1 — £1,000.00, но на eBay можно отыскать за £799). Дороговато? Нет возможности потратить столько на подарок для себя на Новый год 2020? Значит, присмотритесь к этим вариантам, или вовсе к сравнительно бюджетному Liv Avail AR 3.

Ролик о том, с какой любовью Giant'ы создают свои вилсеты: