Электробайк с ангельским именем: во Франции презентовали технологичный Angell

Какими электровелосипеды будут в ближайшем будущем? Умными. Вероятно, такими, как Angell. О первых двухколесных шагах к тому, что будет называться «смарт», читайте в материале Bike&Me.

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Французский Илон Маск — именно так стали называть предпринимателя Марка Симончини с тех пор, как он представил свой новый проект. Электробайк называется Angell и «архитектор» надеется, что в будущем он не будет интеллектуально уступать ни одному другому средству передвижения (намекает на Tesla).

По мнению предпринимателя, смарт-байк может пригодиться пользователям в крупных городах. Там девайс будет помогать ориентироваться на длинных и извилистых улицах. И не только.

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«75% путешествий в городах — это поездки на дистанции меньше 5 километров. Зуб даю, что через 5 лет будут введены ограничения относительно самостоятельных поездок на авто с двигателями внутреннего сгорания!», — уверен Симончини.

Angell. Умная мобильность

На руле байка есть небольшой 2,5-дюймовый тачскрин. С его помощью можно получить доступ к большинству функций электронной велосипеда. Экран позволяет увидеть:

сожженные калории;

скорость;

проложить маршрут;

дает возможность выбрать режим использования батареи.

Когда проложен маршрут, Angell не только показывает его на экране, но и вибрирует рулем, подавая сигнал поворачивать в нужном направлении.

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Синхронизация со смартфоном — через bluetooth. Кстати, благодаря этой функции владелец может выбрать так называемый «экстренный контакт», на который будет приходить смс-ка о каждом падении хозяина Angell’а.

Защита Angell

Электробайк имеет встроенные системы блокировки и сигнализации. Его можно разблокировать только двумя способами:

с помощью телефона;

пин-кодом.

Если кто-то попытается украсть двухколесного — сработает сигнализация и люди вокруг сбегутся на вора.

В случае, если кому-то все же удастся унести байк с места преступления, в Angell встроен специальный GPS-чип. С помощью последнего отследить локацию украденного «коня» — дело времени и полиции.

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А унести Angell будет действительно легче, чем другие электровелосипеды. Он весит всего 14 килограммов, что значительно меньше аналогов конкурентов. Средний вес современных среднестатистических е-байков — 17-25 кг. Почему Angell такой легкий? Благодаря карбоновой вилке и алюминиевой раме.

Купите велосипед — инвестируйте в будущее

Марк Симончини, в данный момент финансирующий производство Angell из собственного кошелька, утверждает, что это лишь первый шаг. В глобальных планах — создать экосистему стартапов, которые помогут восстановить высокую мобильность в крупных городах. Для этой цели 5% от своей прибыли компания Симончини будет передавать Фонду умного города и Лаборатории Angell.

Цена Angell

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Появление новинки на рынке ожидается летом 2020 года. Стоимость составит €2,690 ($2,966+ / 70 000+ гривен). Также для покупателей имеется опция: покупка в рассрочку, €74,90 ежемесячно в течение полутора лет. Проект стартует в шести странах: Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии и Испании.

Angell весит всего 14 кг — благодаря карбоновой вилке и алюминиевой раме Источник: pinterest.com

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