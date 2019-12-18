7 гонщиков MTB, которые раскрылись в сезоне 2019

Мы пересмотрели результаты и отобрали райдеров, которые больше всего поразили гас в уже уходящем 2019.

Сезон 2019 в соревнованиях класса MTB оказался именно таким, как и ожидалось: непредсказуемым, интригующим и интересным. И не только в одной дисциплине, а в абсолютно всех.

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Поскольку маунтинбайкинг становится все более профессиональным, а рубеж между классами становится менее заметным, выделить лучших оказалось задачей не из простых. Слава богу, хотя бы было несколько невероятных выступлений, которые выделились на общем фоне. И да: данный список — не чарт, не ТОП, в нем нет определенного порядка. Здесь просто 7 гонщиков, которые раскрылись в сезоне 2019.

1. Рафаэла Рихтер

Второе место на пятом этапе Мировой серии Эндуро.

Рафаэла Рихтер в условиях нестабильной погоды на этапе Мировой серии Эндуро во Франции продемонстрировала невероятное спокойствие и хладнокровие. Она одновременно заставила многих задавать себе вопрос, почему об этой велосипедистке никто ничего раньше не слышал.

Большую часть этапа она опережала гонщицу Изабе Курдурье (закончила сезон победительницей), но в итоге финишировала второй, опередив абсолютно всех остальных фаворитов. Эндуро — длинная и изнурительная дисциплина, которая требует сочетания скорости, выносливости и умения соревноваться под давлением. Рихтер показала, что она может комбинировать все это.

Еще в сезоне 2019 гонщица финишировала третьей на старте в швейцарском Зерматте. Поэтому заработала две медали в двух международных гонках. Менеджеры, не зевайте.

2. Валентина Гелл

Чемпионка мира среди юниорок и обладательница Кубка мира среди юниорок по даунхиллу.

Валентина зафейлила дважды, проиграв сначала Анне Невкирк, а потом Милли Йогнсет на двух этапах Кубка мира. Но эти неудачи не повлияли на общий итог сезона для одной из самых перспективных гонщиц: Гелл выиграла юниорский чемпионат мира и Кубок мира.

Вероятно, ее лучшим стартом в 2019 году была гонка во Франции. Результат Валентины в Ле-Гетце был на секунду быстрее, чем время победительницы в соревнованиях элитного Кубка мира Трейси Ханны.

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Уже в следующем году Гелл переходит из юниоров во взрослый даунхилл, поэтому ее битва с лучшими гонщицами превратится из заочного формата в непосредственный. По потенциалу Валентина выглядит едва ли не самой мощной велосипедисткой за последние годы, а ответ на вопрос о ее перспективах во взрослом даунхилле можно будет узнать уже весной 2020.

Валентина Гелл — обладательница Кубка мира среди юниорок по даунхиллу Источник: Red Bull

3. Лори Гринленд

Победа на шестом этапе Кубка мира по даунхиллу.

Дебютная победа юного британца во взрослом даунхилле пришлась на тяжелый старт в итальянской Валь-ди-Соле. Лори еще в предыдущих сезонах финишировал на подиумах на этой трассе, а в 2019 году впервые стал победителем.

Стиль британца идеально подходит к одному из самых грубых треков сезона: он быстрый, агрессивный и постоянно рискует. Победа Лори в Италии сделала его одним из трех триумфаторов на этапах Кубка мира в 2019. Остальные гонки выиграли Лоик Бруни и Амери Пьеро.

Победа Гринленда была заслуженной и очень эмоциональной. Наконец один из самых ярких молодых талантов последних лет поднялся на высшую ступень подиума.

Лори Гринленд. Кадр, сделанный на итальянской Валь-ди-Соле Источник: Red Bull

4. Ларс Форстер

Победа на седьмом этапе Кубка мира по кросс-кантри.

Какую разницу могут сделать всего несколько месяцев! На старте сезона Ларса Форстера, который присоединился к команде Scott SRAM MTB (в ее состав, кстати, входит и Нино Шуртер), называли одной из самых темных лошадок сезона.

Но этого не случилось. На первом этапе Форстер травмировался, жестко упав во время дождливого старта в Германии. Момент его падения:

Ларс залечил травмы и вернулся на соревнования в конце года. Он открыто говорил, что не рассчитывает на успех в последних стартах сезона, лишь надеется показать лучший результат на финальной гонке в американском Сноушу. И ему это удалось. Ларс победил, а на последнем круге одолел Нино Шуртера.

Команда Scott SRAM MTB поздравляет Ларса Форстера с победой на американском Сноушу Источник: Red Bull

5. Анне Терпстра

Победа на 3-м этапе Кубка мира по кросс-кантри.

В начале сезона кросс-кантри все говорили о звездных изменениях: Иоланда Нефф поменяла команду, а также на Кубок мира вернулась олимпийская чемпионка Дженни Риссведс.

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Так продолжалось вплоть до третьего этапа, пока их не отодвинула на второй план спортсменка из Нидерландов Анне Терпстра. Ее победа на старте в Андорре еще раз доказала, насколько непредсказуемой и конкурентной является борьба в женском кросс-кантри. Анне была близка к еще одной победе на последнем этапе в Сноушу, где финишировала второй.

Анне Терпстра. Первая победа. Угадайте, что за девушка рядом с ней на третьем месте? Источник: Red Bull

6. Элла Конолли

Третье место на 3-м этапе Мировой серии Эндуро.

Когда речь идет о трансформации полупрофессионалов в профи, лучшим местом для этого является португальский остров Мадейра. В прошлом году на Мировой серии Эндуро гонщице Ноги Корем удалось финишировать третьей, хотя на тот момент у нее не было ни одного контракта. К концу года она была в составе команды GT Factory Racing как профессиональная гонщица. И вот вам еще одна похожая история.

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В 2019 году одно из самых крутых выступлений сезона удалось показать Элли Конолли. Молодая шотландка все выходные держалась на промежуточном подиуме и в конце концов смогла финишировать третьей. На следующем старте во Франции Конолли получила травму, поэтому до сих пор сидит без профессионального контракта. Но ее результат на Мадейре доказывает, что Элла является одной из самых интересных гонщиц для агентов.

7. Марин Кабиру

Победа на восьмом этапе Кубка мира по даунхиллу.

Марин Кабиру — крупнейший прорыв 2019 года. Она не просто выиграла один старт, а до последнего боролась за победу в общем зачете Кубка мира. Марин победила на этапе в Италии, но ее крутым стартом был весь сезон и то, как она справлялась с постоянной нервотрепкой.

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Перед последним стартом сезона Кабиру претендовала на Кубок мира. Для этого ей надо было выиграть гонку, а Трейси Ханна должна была финишировать ниже пятого места. И Марин выдала невероятный старт: она выполняла тройные прыжки, на которые больше никто не решался, резко входила в повороты и в конце концов заслуженно выиграла гонку. В то же время Ханна удержалась на пятом месте и завоевала Кубок мира, оставив Кабиру в шаге от такой большой победы.

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Единственной украинкой в элите мирового MTB остается Яна Беломоина, которая провела сезон неоднозначно. Яна вынуждена была пропускать несколько стартов из-за травм, и в то же время она поднималась на подиум на этапах Кубка мира и показала солидный уровень. Почитать интервью с Яной можно тут, посмотреть ее лучшие фото — вот тут.