ТОП-10 самых высокооплачиваемых велогонщиков 2019

Рейтинг опубликовали наши коллеги из британского онлайн-журнала Cycling Today. Так кто же вошел в список самых высокооплачиваемых велосипедистов 2019?

Примечательно: в списке все тот же травмировавшийся в 2019 b не особо сверкавший Крис Фрум, а также не особо отличавшийся победами, но уже подхваченный волной пиара и макретинга Петер Саган. Наконец-то возобновивший свою карьеру Марк Кавендиш по понятным причинами в рейтинг не попал.

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10. Грег ван Авермат

34-летний бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, олимпийский чемпион 2016 года в групповой гонке. Многократный победитель гонок Мирового тура UCI. Доход за 2019 — €2,5 млн.

Грег ван Авермат — €2,5 млн Источник: pinterest.com

9. Наиро Кинтана

29-летний колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за испанскую команду Movistar Team. Победитель Джиро д’Италия и Вуэльты, призер общего зачета Тур де Франс. Доход за 2019 — €2,5 млн.

Наиро Кинтана — €2,5 млн Источник: pinterest.com

8. Фернандо Гавирия

25-летний колумбийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, выступающий за команду мирового тура Deceuninck-Quick Step. Доход за 2019 — €2,7 млн.

Фернандо Гавирия — €2,7 млн Источник: pinterest.com

7. Эган Берналь

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22-летний колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2018 года за команду мирового тура Team Ineos. Чемпион Колумбии 2018 года в индивидуальной гонке. Стал первым колумбийцем и южноамериканцем, выигравшим Тур де Франс (дело было в 2019 году, подробности тут). Доход за текущий год — €2,8 млн.

Bike&Me писали о велосипеде, на каком велосипеде Берналь проехал Тур. Почитать можно тут, видео — ниже:

6. Герайнт Томас

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33-летний валлийский шоссейный и трековый велогонщик, победитель Тур де Франс 2018, двукратный олимпийский чемпион в командном преследовании на треке, трехкратный чемпион мира в командном преследовании на треке. Выступает в шоссейных велогонках за команду Team Ineos. Офицер ордена Британской империи. Доход за 2019 — €3 млн.

Герайнт Томас — €3 млн Источник: pinterest.com

5. Том Дюмулен

29-летний нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Team Sunweb. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом 2017 года. Доход за 2019 — €3 млн.

Том Дюмулен — €3 млн Источник: pinterest.com

4. Алехандро Вальверде

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39-летний испанский профессиональный шоссейный велогонщик, (до сих пор) выступающий за Movistar Team. В 2010-2011 годах отбывал двухлетнюю дисквалификацию. Четырехкратный победитель гонки Льеж — Бастонь — Льеж, чемпион UCI ProTour. Чемпион мира в шоссейной групповой гонке. Доход за 2019 — €3,5 млн.

Алехандро Вальверде — €3,5 млн Источник: pinterest.com

3. Винченцо Нибали

35-летний итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года команду Мирового тура Bahrain–Merida. Победитель всех Гранд Туров. Двукратный Чемпион Италии. Доход за 2019 — €4 млн.

Винченцо Нибали — €4 млн Источник: pinterest.com

2. Крис Фрум

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34-летний британский профессиональный шоссейный велогонщик кенийского происхождения, выступающий за команду мирового тура Team Ineos. Четырехкратный победитель Тур де Франс, победитель Джиро д'Италия и Вуэльты Испании. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке. Доход за 2019 — €5,2 млн.

Лучшие моменты с участием Фрума — в следующем ролике:

1. Петер Саган

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29-летний профессиональный словацкий шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура Bora–Hansgrohe. Трехкратный чемпион мира в групповой гонке и звезда всех девочек единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд. Чемпион Европы 2016 года в групповой гонке. Доход за 2019 — €6 млн.

Как и с Эганом Берналем, мы писали о велосипеде Сагана, который томился под велогонщиком на Туре 2019. Почитать — тут, посмотреть — в ролике ниже: