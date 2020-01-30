Hope Tech 3 Duo: устройство для торможения одной рукой (для людей с ограниченными возможностями)

Как-то один французский mtb-райдер, у которого плохо действовала одна из рук, в своем гараже собрал из двух тормозов и тормозных ручек Hope устройство для торможения одной рукой. Так и появился Hope Tech 3 Duo.

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Компания Hope его изобретение оценила по достоинству и взяла велосипедиста в свою команду. Идею доработали, и в результате выпустили две версии гидравлической тормозной системы:

Tech 3 Duo ;

; Tech 3 X2 Uno.

Hope Tech 3 Duo

2 тормоза и 2 тормозные ручки для 1-й руки.

Как и другие двойные тормозные ручки, Hope Duo выпускаются для не совсем обычного использования. Они могут пригодиться:

для велосипедистов, у которых есть проблемы с рукой;

для поло на велосипедах или для карго-байков.

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Ручку можно устанавливать по желанию, на любую сторону руля. Нужно просто поменять местами рычаги так, чтобы длинный, на который нажимают средним пальцем, находился под коротким — предназначенным для указательного пальца. Каждый рычаг тормозной ручки подключен к отдельной гидролинии.

Hope Duo изготавливают в Великобритании. Делают их на станках с ЧПУ, из алюминиевого сплава 2014 T6. Продаются ручки отдельно или вместе с калиперами Hope X2 (кросс-кантри), E4 (эндуро) или V4 (даунхилл).

Hope Tech 3 Duo — не только для инвалидов, но и для поло на велосипедах Источник: pinterest.com

Hope Tech 3 X2 Uno

2 тормоза, 1 ручка, 1 рука.

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В Uno используется один тормозной рычаг Tech 3, который управляет обоими тормозами одновременно. Ручка совместима с переключателями Shimano I-Spec или Matchmaker. Для регулировки колодок и положения рычага не требуется дополнительных инструментов.

X2 Uno выпускается как для левой, так и для правой стороны руля. Материал и технология изготовления те же, что и у Duo. Обе ручки выпускаются в нескольких цветовых решениях.

Просторами интернета блуждает великое множество роликов о том, что любую из систем — будь то Hope Tech 3 Duo или Hope Tech 3 X2 Uno — можно установить одной рукой. Как это смотрим следующий ролик:

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