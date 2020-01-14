Tricksy: байк-телега для покупок в супермаркете

Обычно по магазинам мы ходим с тележками, нагружаем туда продукты, потом — на байк и домой. Tricksy упростит нам жизнь, ибо этот велосипед превращается в тележку.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Tricksy — трансформер, придуманный шведским дизайнером Йераном Дургом. Байк имеет 2 режима работы:

по дороге к магазину велосипедист крутит педали Tricksy, как на обычном велосипеде; перед входом в магазин нужно опустить седло, затем потянуть на себя грузовую корзинку с передними колесами — и рама складывается.

Tricksy — удобный байк-телега для велосипедистов, покупающих продукты в супермаркетах Источник: youtube.com

Tricksy. Как это работает

Tricksy укорачивается и сужается, так что закатить его в торговый зал — не проблема. В режиме «тележка» трансформер разворачивают задом наперед: одиночное заднее колесо в таком режиме играет роль переднего, а руль служит рукояткой для толкания тележки. Когда покупки сделаны, и пора ехать домой, тележка снова раскладывается в велосипед.

Читай также: Dragonfly 2in1: коляска-велосипед для перевозки ребенка

Сейчас Дург завершает разработку и намеревается запустить велосипед в производство. Общий вес трехколесника (по словам творца) не должен превышает 20 кг. Можно выбирать дополнительные варианты. А именно — установка:

влагонепроницаемой грузовой корзины с замком;

установка детского сиденья;

установка коробки с подогревом — для доставки еды (Glovo будут довольны).

А также, при желании, на велосипед можно поставить электромотор с педальным ассистентом.

На Tricksy можно установить электромотор с педальным ассистентом Источник: youtube.com

Tricksy. Настоящее и планы на будущее

Создатель Tricksy обратился за финансированием на Kickstarter. Ответ «в процессе». А чтобы не скучать в ожидании, Дург снимает различные ролики о своем байк. Вот один из них: