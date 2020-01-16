Сalamus Оne: «вибрирующий» байк, когда рядом опасность

Катаясь на велосипеде по городу, всегда приходится оглядываться по сторонам. Точнее, приходилось, пока не придумали Сalamus Оne.

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Calamus One. В чем его особенность?

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Данный велосипед оснащен системой контроля слепых зон. Трансиверы Calamus One излучают ультразвуковые сигналы, направленные назад и по обеим сторонам байка. Когда сзади на полосу въезжает автомобиль, сигналы отражаются от него, и велосипедист чувствует вибрацию с соответствующей стороны руля: слева или справа.

Имеются и другие «умные» функции. Сюда входят:

защищенная от непогоды сенсорная панель управления со встроенной навигацией по Google Maps ; указатели поворота на концах руля;

; указатели поворота на концах руля; сканер отпечатков пальцев для блокировки и разблокировки системы привода;

чип GPS , который отслеживает велосипед в случае кражи;

, который отслеживает велосипед в случае кражи; система безопасности, включающая звуковой сигнал и одновременно сообщающая через мобильное приложение о попытке кражи хозяину велосипеда.

Главная особенность Сalamus Оne — оснащен системой контроля слепых зон Источник: pinterest.com

Тактико-технические характеристики Calamus One

Гидравлическая дисковая тормозная система Shimano + Tectro

+ Внутренняя прокладка кабеля

Не требующий ухода карбоновый ременный привод Gates

Автоматическая система освещения 500 люмен

Алюминиевая рама

Трансмиссия: 8-скоростная планетарная втулка Shimano Nexus 8, либо Rohloff e-14.

В Сalamus Оne встроена автоматическая система освещения 500 люмен Источник: pinterest.com

Модификации Calamus One

Велосипед существует в трех модификациях — One-25, One-50 и One-75. Они оснащены двигателем Bafang мощностью 250, 500 или 750 Вт соответственно. Питание — от съемной литиевой батареи.

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На одной зарядке можно проехать от 80 до 100 км в зависимости от модификации. Максимальная скорость равна 25 или 32 км/ч. Общий вес с аккумулятором — от 21 до 23,7 кг. Проект выставлен на Indiegogo.

Как это работает — смотрите в следующем ролике:

Галерея

До сих пор не получилось детально разглядеть «машину»? Вот вам галерея: