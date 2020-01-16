Сalamus Оne: «вибрирующий» байк, когда рядом опасность

Катаясь на велосипеде по городу, всегда приходится оглядываться по сторонам. Точнее, приходилось, пока не придумали Сalamus Оne.
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Calamus One. В чем его особенность?
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Данный велосипед оснащен системой контроля слепых зон. Трансиверы Calamus One излучают ультразвуковые сигналы, направленные назад и по обеим сторонам байка. Когда сзади на полосу въезжает автомобиль, сигналы отражаются от него, и велосипедист чувствует вибрацию с соответствующей стороны руля: слева или справа.
Имеются и другие «умные» функции. Сюда входят:
- защищенная от непогоды сенсорная панель управления со встроенной навигацией по Google Maps; указатели поворота на концах руля;
- сканер отпечатков пальцев для блокировки и разблокировки системы привода;
- чип GPS, который отслеживает велосипед в случае кражи;
- система безопасности, включающая звуковой сигнал и одновременно сообщающая через мобильное приложение о попытке кражи хозяину велосипеда.
Главная особенность Сalamus Оne — оснащен системой контроля слепых зон Источник: pinterest.com
Главная особенность Сalamus Оne — оснащен системой контроля слепых зон
Источник: pinterest.com
Тактико-технические характеристики Calamus One
- Гидравлическая дисковая тормозная система Shimano + Tectro
- Внутренняя прокладка кабеля
- Не требующий ухода карбоновый ременный привод Gates
- Автоматическая система освещения 500 люмен
- Алюминиевая рама
- Трансмиссия: 8-скоростная планетарная втулка Shimano Nexus 8, либо Rohloff e-14.
В Сalamus Оne встроена автоматическая система освещения 500 люмен Источник: pinterest.com
В Сalamus Оne встроена автоматическая система освещения 500 люмен
Источник: pinterest.com
Модификации Calamus One
Велосипед существует в трех модификациях — One-25, One-50 и One-75. Они оснащены двигателем Bafang мощностью 250, 500 или 750 Вт соответственно. Питание — от съемной литиевой батареи.
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На одной зарядке можно проехать от 80 до 100 км в зависимости от модификации. Максимальная скорость равна 25 или 32 км/ч. Общий вес с аккумулятором — от 21 до 23,7 кг. Проект выставлен на Indiegogo.
Как это работает — смотрите в следующем ролике:
Галерея
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