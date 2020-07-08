Велосипедистка дня: mtb-райдер и бикини-модель Габриэль Отран

Девушка живет в Сан-Паулу (Бразилия), катается на Specialized и DNA.11, а еще снимается в бикини. Снимается много, и этим активно наполняет свой Instagram.

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Если «сильно» присматриваться к фото Габриэль Отран, то можно разглядеть на ее груди большую татуировку. А если точнее — под грудью. Но сделать это сложно, ведь обычно девушка ее скрывает под велосипедной формой. Решить проблему помогают только фото Габи в бикини. Именно такие и прилагаем в следующей галерее + снимки «велосипедные». Любители mtb и природы будут в восторге. Приятного просмотра.

Кому добавку красивых девушек в бикини на mtb — ловите фото Энн Клечи и загадочной Pipia.