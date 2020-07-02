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Велосипедистка дня: профессиональный фотограф Кристина Панасюк

Свадебная, семейная, спортивная фотография — Кристина Панасюк снимает все. Кстати, девушка живет и работает в Польше. На чем катается?

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Собаки, искусство, авиация — главные интересы Кристины Панасюк. А еще, судя по фото в социальных сетях, девушка любит и много путешествует. Так на чем же она катается? Ответ ищите в следующей галерее. И подписывайтесь на наш Instagram.

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