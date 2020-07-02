Велосипедистка дня: профессиональный фотограф Кристина Панасюк

Свадебная, семейная, спортивная фотография — Кристина Панасюк снимает все. Кстати, девушка живет и работает в Польше. На чем катается?

У нас появился Instagram Bike&Me — подписывайтесь!

Читай также: Велосипедистка дня: австрийская фотомодель Коринна Гудлифф

Собаки, искусство, авиация — главные интересы Кристины Панасюк. А еще, судя по фото в социальных сетях, девушка любит и много путешествует. Так на чем же она катается? Ответ ищите в следующей галерее. И подписывайтесь на наш Instagram.