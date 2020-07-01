Велосипедистка дня: счастливая обладательница S-Works и Colnago Ана Мария Ороско

Девушка катается на Specialized S-Works Tarmac и Colnago C-RS. А вы были бы счастливы, имея такие байки в своем велопарке?

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Судя по фото в Instagram, Ана Мария Ороско — девушка с отличным чувством юмора. На такие выводы нас натолкнули фото ее, обмотанной подушками — вместо нижнего белья. Но неустанно растущую армию фанатов (9000+ follower'ов) она балует и снимками себя в бикини. Мы, кстати, тоже вхожи в число подписчиков Аны. За какие заслуги — ответ ищите в следующей галерее.

Есть в нашей самой горячей рубрике еще одна фанатка Colnago — Лина Католико. Ее фото с байком смотрите тут.