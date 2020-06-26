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Велосипедистка дня: австрийская фотомодель Коринна Гудлифф

«Спорт, фитнес, приключения, лайфстайл — обожаю все», — рассказывает про себя Коринна Гудлифф. Девушка в список не добавила велосипед. Сделаем это вместо нее, и фото еще покажем.

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Коринна Гудлифф живет в Форарльберге, федеральной земле Австрии с населением всего 395 тыс. чел. — чуть больше Троещины. Девушка не боится ложиться под штангу, велосипедной смазкой да испачканными руками ее тоже не напугать. А еще Коринна регулярно снимается в эротических фотосессиях: в бикини, в белье, иногда топлес. Жаль, пока до велосипеда дело не дошло. Но надеемся, это временно. Приятного просмотра, дорогие читатели BIke&Me.

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Фотомодели, обожающие велосипед, — таких полно. Например, икона Cosmopolitan, очаровательная Моеко Фукуда (фото тут), а еще Джоанна Солано (фото тут), Мара Ролдан (фото тут) и прочие из самой горячей рубрики Bike&Me. Искренне надеемся, скоро такие появятся и в нашей стране.

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