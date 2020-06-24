Велосипедистка дня: триатлет из Германии Джулия Джаст

Не хватает мотивации заставить себя сесть на велосипед (или в бассейн / на пробежку)? Вам сюда, смотреть фото Джулии Джаст.

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Хладнокровие и самоуверенность — вот что мы прочли в глазах Instagram атлетки. А еще там много фото: о том, как Джулия Джаст вкалывает тренируется и восстанавливается. Намек: в последнем замешаны бикини... Приятного просмотра, дорогие читатели Bike&Me.

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