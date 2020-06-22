Велосипедистка дня: восходящая звезда шоссейного велоспорта Валентина Галлего

«Жизнь — приключение. Наслаждайтесь поездкой», — пишет в своем Instagram Валентина Галлего.

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А страничек в Instagram у девушки — целых две. Первая — для ее фото с шоссейным Felt'ом, вторая — для фото в бикини стиле lifestyle. Кстати, в шапке последней Валентина Галлего написала: «Жизнь — это коллекция моментов. Собирайте лучшие». Так и сделаем. И помогут нам в этом лучшие фото восходящей звезды шоссейного велоспорта.

Фанатам шоссейного велоспорта советуем почитать про новенький и отныне самый шустрый Trek Emonda. А любителям женской красоты на дорожных байках — смотреть фото Аоао Сининарт и Каро Идальго.