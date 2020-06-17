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Велосипедистка дня: студент-биомедик Эль Феррейра

К пиву имя девушки отношения не имеет. К французскому Elle («она») — тоже. Зато Эль Феррейра имеет отношение к велосипедам.

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Девушка катается на mtb, любит путешествия, всегда улыбается «на камеру» и изредка балует снимками в бикини + имеется еще один снимок на шоссейнике (жаль, не на Bianchi Aquila CV). Но еще не вечер...

Приятного просмотра, ценители женской красоты дорогие читатели Bike&Me.

Желающим смотреть не на аматоров, а девушек-профи в жанре mtb — листать лучшие фото Лизы Пау.

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