Велосипедистка дня: венесуэльская любительница экстрима Марианни Гарсия

Не только экстрима, но и скорости, и адреналина. Марианни Гарсия без ума от мотоциклов и обтягивающей кожаной одежды. А от недавнего времени — и велосипедов mtb.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Велосипедистка дня: бразильская фанатка бикини и mtb Энн Клечи

Марианни Гарсия — свежеиспеченная и от этого счастливая обладательница двухподвеса Cannondale (не Cannondale Topstone Carbon 2019, но тоже хорош). Снимков с ним в Instagram девушки пока немного, но это временно. Зато в социальных сетях венесуэльской любительницы экстрима много спортивных мотоциклов и еще кое-чего. Чего же?

Читай также: Велосипедистка дня: амбасадор Craft и SiS Надежда Воронченко

Если вы — читательница Bike&Me и тоже балдеете от горных велосипедов, будьте осторожны: эти байки настолько коварны, что могут заставить вас променять веру в Бога на «mtb-религию». Именно так они и поступили с девушкой под ником Pipia. Будьте начеку ни «не ослабляйте хватку».