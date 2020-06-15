Велосипедистка дня: венесуэльская любительница экстрима Марианни Гарсия

Не только экстрима, но и скорости, и адреналина. Марианни Гарсия без ума от мотоциклов и обтягивающей кожаной одежды. А от недавнего времени — и велосипедов mtb.
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Читай также: Велосипедистка дня: бразильская фанатка бикини и mtb Энн Клечи
Марианни Гарсия — свежеиспеченная и от этого счастливая обладательница двухподвеса Cannondale (не Cannondale Topstone Carbon 2019, но тоже хорош). Снимков с ним в Instagram девушки пока немного, но это временно. Зато в социальных сетях венесуэльской любительницы экстрима много спортивных мотоциклов и еще кое-чего. Чего же?
Читай также: Велосипедистка дня: амбасадор Craft и SiS Надежда Воронченко
Если вы — читательница Bike&Me и тоже балдеете от горных велосипедов, будьте осторожны: эти байки настолько коварны, что могут заставить вас променять веру в Бога на «mtb-религию». Именно так они и поступили с девушкой под ником Pipia. Будьте начеку ни «не ослабляйте хватку».
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!