Велосипедистка дня: бразильская фанатка бикини и mtb Энн Клечи

Девушка любит и регулярно фотографируется в купальниках (климат Бразилии располагает). Но собрались мы тут, разумеется, глазеть на ее горный велосипед — First.
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Энн Клечи — счастливая мама маленькой Раги. До появления велосипеда девушка регулярно бегала и занималась альпинизмом. Но теперь-то ступила на правильную тропу, благодаря чему и попала в нашу самую горячую рубрику. Приятного просмотра.
Красивые девушки на mtb — у нас таких с лихвой. Например, «верующая» Pipia, Джессика Элизальде, Андреита Кастро... Продолжение следует.
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