Велосипедистка дня: амбасадор Craft и SiS Надежда Воронченко

Еще Надежда — официальный атлет Parimatch, а в прошлом — амбасадор Puma и 2XU.
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В списке брендов, с которыми сотрудничала Надежда Воронченко, также имеется Red Bull (кстати, сейчас одно из официальных лиц бренда среди украинских атлетов — Яна Беломоина). Велоспорт для себя Надя открыла совсем недавно. Сейчас катается на шоссейном Fuji. А до этого бегала... Много и быстро. Плюс плавание. Похоже, скоро в полку украинских триатлетов будут пополнения. Держим за тебя кулаки, Надя. И листаем твои лучшие фото.
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Про свои тренировки Надежда нам пока не рассказала. Но что-то подсказывает, они сродни тем, про которые редакции Bike&Me поведала украинская звезда экстремальных триатлонов — Михаил Бойко — в рамках endurance talks, подробности тут.
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