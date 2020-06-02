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Велосипедистка дня: физиотерапевт и священнослужитель Фабиана Сантос

«Мир, которого нет в мире, тебе дает Бог!», — пишет в своем Instagram Фабиана Сантос. Бог? Хм... Что-то многовато ошибок она допустила в слове «велосипед».

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«Красиво, трогательно, мило и очаровательно» — именно так мы бы сказали про Фабиану Сантос, сидящую на велосипеде. Хотя, и без него девушка тоже заслуживает нашего внимания. Особенно снимки, на которых она в вечернем платье или вовсе без него. Приятного просмотра, товарищи любители женской красоты в халате велосипедисты.

Любителям милых девушек на велосипедах — добавка: лучшие фото Кэти Фогель. А фанатам жестких королев триатлона — снимки канадки Дэни Олафсон.

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