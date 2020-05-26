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Велосипедистка дня: корейский триатлет Ми Генг

Восток — дело тонкое. Мы еще раз в этом убедились, листая лучшие фото Ми Генг.

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Шоссейные Cervelo и BMC (жаль, не BMC Teammachine SLR01 Disc), mtb-шный Scott, эндорсмент Nike, мониторинг и аналитика тренировок с помощью Garmin Connect, а также много бега и бассейна, и еще больше путешествий — это если коротко о том, что мы отыскали в Instagram Ми Генг. А если не коротко — смотрите следующие фото. И помните: если есть правильный аксессуар, то дождь езде на байке (как и для Ми) — вовсе не помеха.

Дополнительная порция «красивой мотивации» заниматься триатлоном — лучшие фото Кьяры Чуффини и Стефани Требук.

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